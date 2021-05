Die PflegeKompass Messe für Ausbildung, Berufseinstieg, Job und Weiterbildung in Pflegeberufen findet am 16. Juni online statt.

In Österreich leben etwa 500.000 pflegebedürftige Menschen. Diese Zahl basiert auf positiv beschiedenen Pflegegeld-Anträgen. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen, denn nicht immer wird dieser Zuschuss beantragt oder gewährt. 76 Prozent der zu betreuenden Personen sind über 60 Jahre alt, davon wiederum sind knapp die Hälfte Frauen über 81 Jahre. In 80 Prozent der Fälle erfolgt die Betreuung und Pflege der betroffenen Menschen zuhause, was die meisten sich auch wünschen. Umfassende Informationen zu Pflegeberufen bietet der PflegeKompass.

Neues Berufsbild – ein Beispiel

Soziale Alltagsbegleiter unterstützen ältere Menschen in ihrem Tagesablauf, beispielsweise bei alltäglichen Tätigkeiten. Sie helfen im Haushalt, richten die Mahlzeiten an oder kochen gemeinsam mit ihren Klienten. Zudem leisten sie ihnen Gesellschaft, sie lesen ihnen vor oder spielen Karten mit ihnen. Dabei animieren Alltagsbegleiter die älteren Menschen, sich körperlich und geistig zu betätigen. Sie begleiten sie außerdem bei Arztbesuchen, Spaziergängen oder Besorgungen. Alltagsbegleiter arbeiten eng mit den Angehörigen und anderen Fachkräften aus dem Gesundheitswesen und Sozialwesen zusammen, übernehmen allerdings keine pflegerischen Aufgaben.

Zur Messe:

Am 16. Juni 2021 findet die österreichweite, digitale PflegeKompass Messe statt. PflegeKompass ist eine Karriereplattform, die als Schnittstelle zwischen Arbeitgebern und Pflegekräften fungiert. Das Messeprogramm beinhaltet u. a. Live-Vorträge zu Fachbereichen, Berufsbildern, sowie Arbeits- und Ausbildungsstätten. Gratis anmelden unter pflege-kompass.coeo.at.