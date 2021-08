INNSBRUCK. Lange war in der Valiergasse die Zentrale der Tirol Milch angesiedelt, seit der Übernahme durch die Fam. Berchtold wandelte sich das Firmengelände zur vielfältigen Eventlocation. Im Rahmen unserer Stadtblatt-Serie über das Gewerbegebiet Rossau blicken wir auf die fast zehnjährige Geschichte des "B1".

Seit fast 10 Jahren einer der Freizeithits in Innsbruck: die Go-Kart-Bahn

Erfolgsgeschichte

Als einer der ersten größeren Betriebe im Gewerbegebiet Rossau siedelte sich hier 1963 der Milchhof Innsbruck an. Mit der Übernahme des Firmengelände durch die Firma Berchtold und der Errichtung der Logistikzentrale für das Transportunternehmen ist auch der Startschuß zur vielfältigen Eventlocation gefallen.

Sportliches Vergnügen auf der Bowlingbahn.

2012 eröffnet die B1 Lounge Bar und die Kartbahn im Erdgeschoss, 2014 folgte die Bowling Bahn und das Lokal "First Floor" im ersten Stock, 2016 kam die Erweiterung des Laserdrom (neben der Kartbahn) und 2018 wurde das Angebot um 3D-Minigolf, Escape Rooms und Visual Museum ergänzet. Während der Corona-Pause folgte der Um- und Ausbau während des First Floor und die Erweiterung der Terrasse, die jetzt Platz für bis zu 700 Personen bietet. Zusätzlich wurden zwei weitere Gastronomiebetriebe in den letzten Jahren aufgenommen: Das Minki im Cineplexx Innsbruck, welches mit Dezember 2019 eröffnet wurde.

Das Felix, das umgebaut und unter einem neuem Namen voraussichtlich im Oktober 2021 eröffnet wird.

Vor fast 10 Jahren startete die Erfolgsgeschichte des B1, das Eventzentrum in Innsbruck.

Restart

Mit der Rückkehr der Events unter den jeweiligen Coronabestimmungen wird das Eventzentrum auch wieder mit Leben befüllt. Auftakt ist morgen mit der künftig monatlich stattfindeten UÜ30-Party. DJ Kent (Resident Ü30) und DJ Rok'am (München) sorgen unter Devise "Wir wollen tanzen, chillen, loungen" im First Floor für beste Stimmung. In der B1 Lounge Bar sorgt DJ Penzo mit seinem Mashup aus HipHop, R ’n’ B & Trap für Tanzstimmung. Am 20. Uagust gibt es die Black Summer Night, am 21. August das große B1 Sommernachtsfest und am 4.9. dann wieder die Ü30-Party.

Trendig, spaßig, abwechslungsreich: das Visual Museum.

