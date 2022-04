Pensionierter Banker, mit 50 der Griff zur Gitarre, mit 60 in der Hitparade: der Innsbrucker Martin Juen landet mit seinem neuen Song "Himmel oder Hölle" in den Top 3 von Radio Alperose. Im Mai wird der nächste selbstgeschrieben und selbstproduzierte Song aufgenommen.

INNSBRUCK. "Mein neuer Song 'Himmel oder Hölle' wird in Holland, Deutschland und in der Schweiz gesendet. In der Schweiz wurde der Song in die Schlager Hitparade Top 3 von Radio Alperose aufgenommen. Auf der Alperose-Homepage kann für mich gevotet werden. Würde mich freuen, wenn mich die Leser dabei unterstützen würden", freut sich Martin Juen über seinen Erfolg mit "Himmel oder Hölle" und hat dazu auch einen klaren Wunsch: "Ich würde mir wünschen, dass mein Song, der bereits in anderen Ländern gespielt wird, auch von einem regionalen Sender gesendet wird."

Video

"Ich habe mit 50 Jahren mit dem Gitarre spielen angefangen und so meine Vorliebe zur Musik entdeckt", erzählt Martin Juen, der mit seiner Familie in Innsbruck lebt: "Daraus hat sich der Wunsch ergeben einen eigenen Song zu schreiben, der auch nur für meine Familie und mich produziert werden sollte." Am 17.8.2021 wurde der Debütsong “Du hast mich umgehau’n” aber doch veröffentlicht. "Produzent Mario Steiner von Steiner Music hat in diesem Song potential gesehen und wollte den Song der Öffentlichkeit zugänglich machen", erinnert Juen an den Anfang. Beide Songs sind auf allen gängigen Streamingportalen erhältlich.

Der Debüt Songs “Du hast mich umgehau’n” am 17.8.2021.

Foto: Martin Juen

Musikalische Zukunft

Auch die nächsten musikalischen Schritte sind geplant: "Ab Mai wird ein weiterer Song produziert, den ich selber geschrieben habe. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die Produktion", blickt der Sänger auf die nicht mehr allzu ferne Zukunft und meint weiter: "Nachdem die Weihnachtszeit nicht ausbleibt, werden vier Weihnachtslieder ab August produziert, u. a. ist dabei ein Song von einem Freund geschrieben worden." Neben der Musik spielt natürlich auch die Präsentation der Songs eine Rolle. Das Musikvideo zu "Himmel oder Hölle" wurde am Schwarzsee in Kitzbühel gedreht.

