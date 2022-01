INNSBRUCK. Das Landesmuseum hat für 2022 wieder ein besonderes, abwechslungsreiches Kulturprogramm mit 21 Ausstellungen, Interventionen und Sammlungspräsentationen. 2021 ergab sich ein Besucherplus von 65 Prozent, im Vergleich zu 2020 können die Museen auf eine zufriedene Jahresbilanz blicken. Das Ferdinandeum, Volkskunstmuseum, Tirol Panorama mit Kaiserjägermuseum und Zeughaus laden im Laufe des Jahres zu 21 Präsentationen, neun Sonderausstellungen, vier Interventionen und acht Sammlungspräsentationen.

Angeboten werden auch Historische und Kunsthistorische Sammlungen, die Naturwissenschaften, die Archäologie, dasVolksliedarchiv, die Restaurierung und die Kulturvermittlung. Kunstgeschichtliche Highlights mit Maria Lassnig, Peter Paul Rubensund Martin Kippenberger über römische Münzen, dieGeschichte des Films,Tiroler Volkslieder bis hin zu alpinen Überlebenskünstlern und alten Pflanzensorten ergänzen sich. Das Ausstellungsangebot bietet auch noch hochkarätige Konzertveranstaltungen der Musiksammlung und Events versprechen einen besonderen Kulturgenuss.

Ferdinandeum

Ein Schwerpunkt für dieses Jahr ist das künstlerische Schaffen von Maria Lassnig. In einer ihr gewidmeten Sonderausstellung werden bisher noch nie gezeigte Grafiken veröffentlicht. Durch die einstige Teilnahme am Grafikwettbewerb in Innsbruck befinden sich viele ihrer Werke im Bestand der Landesmuseen.

Das Ferdinandeum präsentiert auch das Ausstellungsdesign von René D'Harnoncourt im New Yorker Museum of Modern Art. Mit "Arttirol" stellt es die Kunstankäufe des Landes der vergangenen fünf Jahre vor.

Die Ausstellung "Im Detail" lässt die Museenbesucher hinter die Kulissen des Museumsbetriebs schauen, indem sie die Konservierung und Restaurierung von Kunstwerken greifbar macht. Es wird der Beruf des Restaurators anhand vieler Praxisbeispiele greifbar gemacht. Dabei lassen sich Parallelen zur Geschichte der Landesmuseen und dem geplanten Sanierungsprojekt des Ferdinandeums ziehen.



Sonderausstellungen

Grafische Sammlung: Reproduktionen nach Peter Paul Rubens, unbekannte italienische Zeichnungen, manieristische Grafiken aus den Niederlanden.

Moderne Sammlung: präsentiert Werke von Martin Kippenberger, unternimmt zusammen mit der Archäologischen Sammlung eine "Reise zu einem anderen Kontinent".



Volkskunstmuseum



Das Tiroler Volksliedarchiv erkundet mit der Ausstellung "Wir Tiroler sind lustig", die Rolle der Volksmusik für den Tourismus. Umrahmt wird die Sonderpräsentation von drei Interventionen:

"Ostern feiern - hier und anderswo" , Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Osterbräuchen

, Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Osterbräuchen "Land - Sorten - Vielfalt" , 100. Geburtstag der Genbank Tirol

, 100. Geburtstag der Genbank Tirol "As en Bersntol", mehrsprachiges Fersental im Trentino

Kaiserjägermuseum - Erinnerungen im Tirol Panorama



Im Herbst 2022 gibt es eine Sonderausstellung mit dem Titel "Freiherr von Rossbach". Diese Ausstellung setzt sich mit der Biedermeier-Zeit am Berg Isel auseinander.

Die laufende Ausstellung "Für Gott, Kaiser und Vaterland" wird auch die neue Schau wieder von den Museen kuratiert.

"Denkmal weiter" lädt junge Besucher zur Auseinandersetzung mit Denkmal- und Erinnerungskultur am Bergisel ein.

Zeughaus



Die Sonderausstellung "und Schnitt" eröffnet das Ausstellungsjahr im Zeughaus. Die Museumsgäste gehen auf eine Zeitreise durch die Film- und Kinolandschaft und sie gibt Einblicke in Produktionstechniken von früher. Und mit "geld macht geschichte" werden die Besucher noch ein Stück in die Vergangenheit versetzt. Die Archäologische Sammlung erzählt anhand römischer Münzen von früheren Zeiten.

Alpenzoo

Im Frühjahr 2022 bespielt die Naturwissenschaftliche Sammlung in Kooperation mit dem Alpenzoo erneut die Weiherburg. Die Ausstellung "Alpine Grenzgänger" berichtet von Tieren und Pflanzen, die im Hochgebirge überleben können.

Taxipalais

Seit Jahresbeginn ist das Taxipalais eine Tochtergesellschaft der Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft m.b.H. Es gibt eine Neuerung beim Kombiticket. Das Ticket berechtigt nun zu einem Eintritt ins Ferdinandeum, Volkskunstmuseum mit Hofkirche, Tirol Panorama mit Kaiserjägermuseum, Zeughaus und Taxipalais. Der Preis von 12 Euro bzw. 9 Euro ermäßigt für ein Kombiticket bleibt unverändert.

Musikmuseum

Unter "musikmuseum 2022" werden heimische und internationale Künstler auf die Bühne geholt. Mit der "Innsbrucker Hofmusik" wird das Repertoire erweitert. Es wird die Hofkirche gewürdigt, in Zusammenarbeit mit internationalen Spezialisten, rund um Alte Musik.

Events und freie Sonntage

Großveranstaltungen und Events bekommen wieder einen fixen Platz im Kulturkalender 2022.



Tag der offenen Tür

ORF-Lange Nacht der Museen

Bergiselfest im Tirol Panorama mit Kaiserjägermuseum

Rundum Weihnacht im Zeughaus

"Kultursommer im Zeughaus" unter freiem Himmel

Ab 6. Februar gibt es wieder an ausgewählten Sonntagen, den freien Eintritt in je ein Museum der Landesmuseen. "Freier Sonntag in Volkskunstmuseum und Hofkirche", dieses Angebot auf Initiative von Beate Palfrader, geht somit in die zweite Ausgabe.

