Unter dem Motto „In Treue fest“ und unter strenger Kontrolle und der Einhaltung aller gesetzlichen Covid-Vorschriften fand am letzten Sonntag die diesjährige 49. Generalversammlung der Original Tiroler Kaiserjägermusik im neu renovierten Urichhaus am Innsbrucker Bergisel statt. Der traditionelle Start erfolgte am Vormittag mit dem Kirchenkonzert in der heiligen Messe im Dom zu St. Jakob, zelebriert vom Probst Prälat Dr. Florian Huber. Damit wurde ein guter Anfang für das neue Vereinsjahr 2022 gemacht.

Die darauffolgende Generalversammlung am Berg Isel stand leider ebenfalls im Zeichen der vorherrschenden Pandemie. In der Einleitung zur Versammlung erfolgte durch den Präsidenten Ing. Toni Larcher ein Rückblick auf die letzten zwei, nahezu pandemiebedingten konzertlosen Jahren. Unter Sitzungsleitung des neuen Obmannes Peter Brandstätter, der allen Mitgliedern, dem Vorstand, dem Kapellmeister Mag. Thomas Ramsl und speziell dem Präsidenten Ing. Larcher für ihre Treue und ihr Engagement für die Kaiserjägermusik dankte. Mit dem Sitzungsverlauf, der Entlastung des gesamten Vorstandes und der Ehrung verdienter langjähriger Mitglieder wurde die Sitzung fortgesetzt. Der Verein hat sich in den letzten 2 Jahren finanziell konsolidiert, musikalisch hervorragend entwickelt und beruhigt und für kommende Aufgaben sehr gut aufgestellt.

Eine Planung eines diesjährigen Konzertprogrammes ist durch die anhaltende Pandemie sehr schwierig geworden. Trotzdem wird die OTKM versuchen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das eine oder andere Konzert durchzuführen.

Ps.: Die OTKM sucht weiterhin neue Mitglieder für ihren Klangkörper.