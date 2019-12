Zusammenarbeit ist für die Veranstalter des IKB Silvesterlauf Innsbruck mehr als nur eine Worthülse. Nach dem Start 2018 am Landestheater Vorplatz kehrt der Traditionslauf mit Start und Ziel wieder in die Innsbrucker Altstadt zurück, eingebettet in das Innsbrucker Bergsilvester, das sich aus der Altstadt heraus entfalten will. Lasershow über den Wassern des Inn und Fackellicht im Englischen Garten weisen den Silvesterläufern heuer den Weg.

„Der Innsbrucker Silvesterlauf kann die Synergien, die diese langjährige Kooperation mit dem Innsbrucker Bergsilvester hervorbringt, auch heuer nutzen. Gemeinsam bieten wir ein kompaktes Programm für den Silvestertag, Kultur und Sport in Gemeinschaft erleben wird dadurch möglich“, freut sich Dieter Hofmann, organisatorischer Leiter von Innsbruckläuft.

Großes Interesse an Traditionslauf. 600 Läuferinnen und Läufer haben sich bis heute Freitag angemeldet. Je nach Wetter und Schneelage entscheiden sich viele Hobbysportler und Profis spontan für eine Teilnahme. Die Motivation die Laufschuhe an diesem Abend zu schnüren sind verschieden. Sich mit Freunden treffen. Das Alte Jahr loslassen. Leistungsüberprüfung. Aufwärmen für das Innsbrucker Bergsilvester. Erwartet werden am Dienstag rund 1.000 Läuferinnen und Läufer aus mehr als 20 Nationen - Hobbyläufer, Profis, Einsteiger, Teams, Familien, Kinder. 1.300 Medaillen aus Lebkuchenteig sind vorbereitet. In liebevoller Handarbeit geformt und gebacken von den Mitarbeitern des Projektes Jonas, promente Tirol.

4.8 Kilometer. Wenn es Nacht ist in den Gassen der Innenstadt (17 Uhr), machen sich die Silvesterläufer auf den Weg über 4,8 Kilometer in zwei Runden (bzw. 2,4 km) entlang der Innsbrucker Sehenswürdigkeiten und begleitet von Musik. Start und Ziel: vor dem Tiroler Landestheater. Um 16.15 Uhr beginnen die Kinder zu Laufen über 1.600 Meter (eine Runde). Läufer in originellen Kostümen sowie Teams mit „10 und mehr“ werden prämiert.

Nachhaltige Veranstaltung. Tee aus biologischem Anbau und weniger Müll. Eine Laufveranstaltung umsetzen und weniger Müll produzieren: Geht das? Dieter Hofmann und sein Team zeigen das seit vier Jahren im Rahmen von vier Veranstaltungen die auch schon als Green Event zertifiziert worden sind. Heuer trinken die Silvesterläufer erstmals auch Tee aus biologischem Anbau – mit Sonnentor konnte ein neuer Partner gewonnen werden. Die Startnummer gilt auch heuer wieder als Fahrtticket in den Linien der IVB (Kernzone, 1,5 h vor und nach dem Start) .



Innsbruckläuft durch das ganze Jahr. Der IKB Silvesterlauf ist längst fixer Höhepunkt im Tiroler Laufkalender. Organisiert und umgesetzt wird er von einem kleinen Team - Innsbrucklaeuft , unter dem Dach der Turnerschaft Innsbruck Sektion Laufen. Tradition hat auch die Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Vereinen und Beschäftigungsinitiativen wie issba oder pro mente tirol. „Laufen beschäftigt uns das ganze Jahr, so sind unsere Trainer bereits jetzt wieder im Rahmen des Projektes „Kinder gesund bewegen“ in Kindergärten und Schulen in Innsbruck unterwegs – heuer erstmals in Kombination mit Yoga“, gibt Dieter Hofmann einen Einblick in das Jahresprogramm von Innsbrucklaeuft.

Steckbrief 19. IKB Silvesterlauf

1.000 Läuferinnen und Läufer werden erwartet; Online-Anmeldeschluss: 29. Dezember

Startnummernausgabe und Nachmeldungen

• 30. Dezember 2019 (10 bis 18 Uhr), Laufboutique Rückenwind

• 31. Dezember 2018, ab 13 Uhr vor dem Goldenen Dachl in der Altstadt

Zeitplan am Lauftag

• 13 Uhr – Startnummernausgabe vor dem Goldenen Dachl

• 16.15 Uhr – Start Kinderlauf (1,6 km, Jahrgang 2004 und Jünger)

• 16.40 Uhr – Siegerehrung Kinderlauf

• 17 Uhr – Start Hauptlauf (4,8 km, Jahrgang 2003 und Älter, Nordic Walking, 2,4 km)

• 17.50 Uhr – Siegerehrung Hauptlauf