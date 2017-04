Bilderausstellung im Happy Fitness

Innsbruck : Happy Fitness |

Im Zuge der #happyART Ausstellung werden im Monat Mai Werke des verstorbenen Künstlers Jerzy Barlomiej Chimiak im Happy Fitness in Innsbruck präsentiert. Die Bilder können von Montag bis Samstag in der Zeit von 09:00 bis 20:00 Uhr sowie an Feiertagen von 13:00 bis 19:00 Uhr besichtigt werden.



Chimiak wurde 1946 in Krasnobrod (Polen) geboren. Schon früh gab er sich der Kunst hin und studierte an der künstlerischen Hochschule in Poznan im Maler Atelier von Professor M. Kepinski und M. Szmanda Grafik und Design. Chimiak lebte die Malerei, was man schon auf den ersten Blick seinen Werken entnehmen kann. Seit 1975 hatte der polnische Künstler über zwölf eigene Ausstellungen und mehrere Sammelausstellungen gemeinsam mit Künstlern aus aller Welt.