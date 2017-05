03.05.2017, 07:05 Uhr

LangsIatz hun i mi in Langs valiabtin Bliatnprocht und Duftgrod wia i na so recht vaknalltdo isch er durch, der SchuftI huns schoa an de Blattlen gmerktwias faulig werdn voll Roschtde Liab isch imma küahla wordndes End wor Schneea und Froscht.Iatz mochn mia de jungan Triebvü Sorgn, manche Müahund decht kimmt mia dös so bekanntaa von de Menschn füa.Gedicht von Sepp Rossa Schwaz