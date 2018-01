Punschparty @Queerattack

Innsbruck : VAZ HAFEN |

Queerattack - die Les-Bi-Schwule Clubnacht Tirols

Für LGBTIQs & Friends

Wieder mit vielen Specials wie

- "Punsch-Stand im Gastgarten - Eingang über den Gastgarten"

- "limited Welcomedrinks with DANZN"

- "free shot for your ticket - falls du mit dem Taxi oder mit den Öffis zur Queerattack kommst, bekommst du bei Abgabe der Taxi Quittung bzw. des Öffi-Einzelfahrscheins an der Kassa einen Shot gratis"

- "Rainbow-Shop - falls noch das passend, bunte Accessoire fehlt... auch unter www.rainbowunited.at/shop oder in der HOSI Tirol"

- "Happy Hour (22h-24h) - Punsch für € 2,50"

genaueres wie immer unter www.hositirol.at/queerattack