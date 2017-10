Geschichten und Musik aus der Bretagne

„Armor“ das Land am Meer. So nannten die Gallier die heutige Bretagne. Ein land mit rauhem Klima, aber einer eindrucksvollen Natur. Und seit jeher treffen sich die Menschen bei „Veilleés“, den Abenden am Kaminfeuer und lauschen den alten bretonischen Sagen und Märchen. Über den Ankou, das Teuz ar Drez, den Korrigans oder den rätselhaften Merlin.Bis heute liegt ein geheimnisvoller Zauber über dieser Gegend, der durch das Weitererzählen und Hören wie eine ferne, aber vertraute Melodie Klingt.