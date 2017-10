52. Gesamttiroler Schützenwallfahrt 2017 in Absam

09.10.2017, 00:22 Uhr

Zur 52. Schützenwallfahrt fanden sich, neben den drei Landeskommandanten Fritz Tiefenthaler, Elmar Thaler und Enzo Chestari, der Bundesleitung des Bundes der Tiroler Schützenkompanien, der Speckbacher Schützenkompanie Absam, der Bundesmusikkapelle Rum und zahlreiche Schützen aus Nord-, Ost-, Süd- und Welschtirol in Absam ein.Nach der Frontabschreitung am Gemeindeplatz mit Landesrätin Beate Palfrader, dem Bürgermeister der Gemeinde Absam Arno Guggenbichler und den drei Landeskommandanten und dem Abspielen der Landeshymne zogen die vielen Wallfahrer durch das Dorf, wetterbedingt, in diesem Jahr in die Basilika, wo die heilige Messe gefeiert wurde.Der Hauptzelebrant der diesjährigen Wallfahrts-Messe war Landeskurat Martin Ferner.Die Ehrenkompanie wurde auch heuer wieder von der Speckbacher Schützenkompanie Absam unter Hauptmann Bundesgeschäftsführer Major Kurt Mayr gestellt, welche eine perfekte Ehrensalve schoss. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Bundesmusikkapelle Rum.Die 52. Gesamttiroler Schützenwallfahrt endete mit dem Abspielen des Herz-Jesu-Liedes. Anschließend ließ man den Tag noch gemütlich ausklingen.