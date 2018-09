Achtung: Änderung bei Parkzonen

22.09.2018, 08:00 Uhr

Rad-WM: Einige Anrainerparkplätze fallen weg – Ersatz wurde geschaffen

Besitzer von Anrainerparkkarten sollten sich dringend vorab informieren. Denn während der Rad-WM (22. bis 30. September) fallen in etlichen Bereichen des Stadtgebiets Parkplätze weg. Aufgrund der Streckenführung der Rennen und zum Teil auch wegen der erwarteten Zuschauermengen müssen diese Abstellplätze verlegt werden. Beispielsweise wird im Bereich Saggen die Sieberer-, Elisabeth- und Bienerstraße, für Parkkartenbesitzer der Zone K und X ausgewiesen. Aber auch in Pradl, Wilten, Mariahilf und St. Nikolaus ist es notwendig, Ersatzzonen zu schaffen. Eine genaue Auflistung aller verlegten Zonen finden Sie unter www.innsbruck-tirol2018.com . Dort ist ebenfalls genau aufgelistet, welche Parkkarten zwischen 22. und 30. September in welchen Bereichen Gültigkeit haben.