InfoEck bietet nun auch Informationen per WhatsApp an

13.09.2018, 14:22 Uhr

Das InfoEck des Landes Tirol ist ein Service für junge Menschen. Nun wurde das Angebot um einen neuen Service erweitert.

TIROL. Das InfoEck, die Jugendinfo des Landes Tirol, bietet umfangreichen Service für junge Menschen zwischen 13 bis 30 Jahren. Die Informationen des InfoEck umfassen alle jugendrelevanten Themen. Diese Serviceeinrichtung gibt es in Innsbruck, Imst und Wörgl. Das InfoEck ist aber auch eine Anlaufstelle für Eltern und Erziehungsberechtigte.Das InfoEck ist eine Serviceeinrichtung des Landes Tirol für alle jungen Menschen zwischen 13 bis 30 Jahren. Bei Fragen zu Ausbildung, Nachhilfe, Job, Auslands-, Freizeit- und Sportmöglichkeiten, freiwilligem Engagement oder Jugendschutz, Sexualität, Gesundheit und Ernährung, Safer Internet und vielem mehr können sich die jungen Menschen an eine der drei Info-Eck-Standorte wenden. „An den drei Standorten in Innsbruck, Imst und Wörgl haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer ein offenes Ohr sowie Zeit für eine persönliche Beratung“, so Jugendlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf. Ein zusätzlicher Service ist die Babysitterbörse. Hier werden Familien, die einen Babysitter suchen mit jungen Leuten, die gerne Baby sitten, zusammengebracht. Weiters gibt es die Möglichkeit an EU-geförderten Freiwilligenprojekten im Ausland teilzunehmen.Das InfoEck hat sein Angebot kürzlich um einen WhatsApp-Braodcast erweitert. Hier bekommen junge Menschen einmal in der Woche aktuelle Informationen zu Praktikumsplätze, Auslandsaufenthalte oder Nachhilfeangebote. Anmelden kann man sich für diesen Dienst unter der Telefonnummer des InfoEcks +43 (0)699 15 08 35 15. Dazu muss man die InfoEck-Telefonnummer in seinen Kontakten speichern und an das InfoEck den Text Anmelden senden.Die Nachhilfebörse ist unter www.mei-infoeck.at/bildung/nachhilfe erreichbar. Hier können sich Jugendliche, die Nachhilfe benötigen oder selbst Nachhilfeunterricht anbieten wollen, anmelden. Jugendliche ab dem 16. Geburtstag, die Nachhilfeunterricht halten möchten, können sich auf der Homepage des Infoecks anmelden und ein eigens Onlineprofil erstellen.Das InfoEck informiert auch bei Fragen rund um die Rechte und Pflichten bei Ferjaljob und Praktikum. Mit einer Ferial- und Praktikabörse hilft diese Einrichtung auch bei der Suche nach dem passenden Job. Es gibt Tipps zur Bewerbung und Informationen über verschiedene Jobportale. Verschiedene Checklisten zum Thema Praktikum für Jugendliche, Schulen, Eltern und Unternehmen runden das Angebot ab.InfoEck auf Facebook: www.facebook.com/InfoEck/ Instagram: https://www.instagram.com/infoeck/ WhatsApp Info-Nummer: +43 (0)699 15 08 35 15Homepage: www.mei-infoeck.at/ Nachhilfe: www.mei-infoeck.at/bildung/nachhilfe