Klangwolke über der Landeshauptstadt

12.10.2017, 11:27 Uhr

Innsbruck : Innsbruck |

Am 21. Oktober steht Innsbruck ganz im Zeichen der Blasmusik

Volles Programm

Blasmusikfaszination 2017

INNSBRUCK (tk). Musikkapellen aus dem ganzen Land, Ensembles und Jugendkapellen gestalten am Samstag, den 21. Oktober ein großes Gesamtklangerlebnis in der Landeshauptstadt. "Das wird ein Fest, wie es in einer solchen Größenordnung und Vielfalt nur alle zehn Jahre stattfindet", freut sich auch Bezirksobmann Markus Schlenck schon auf ein Großereignis der Extraklasse.Von den insgesamt 18 Kapellen im Musikbezirk Innsbruck Stadt wird gut die Hälfte beim Spektakel mitwirken. Los geht's um 13 Uhr mit einer Festmesse im Dom St. Jakob, von 14.30 Uhr bis 15 Uhr werden dann Blöcke aus den Tiroler Musikbezirken an folgenden Plätzen in Innsbruck Standkonzerte geben: Tiroler Landestheater (Vorplatz), Goldenes Dachl, Ferdinandeum, Maria-Theresien-Straße, Wiltener Platzl, Ursulinenpassage, Eduard-Wallnöfer-Platz (Landhausplatz). Um 15 Uhr folgt der gemeinsame Einmarsch zum Eduard-Wallnöfer-Platz wo um 15.30 Uhr ein Festakt mit Gesamtspiel stattfindet.Den Höhepunkt der Festlichkeiten bildet die "Blasmusikfaszination" um 19 Uhr in der Olymiaworld Innsbruck, bei der sich die Tiroler Blasmusik in all ihren Facetten präsentierten wird. Thematisch wird es an diesem Abend folgende Bereiche geben: Blasmusik: Musik aus der k.u.k. Zeit, Musik der Jugend, Musik im Dorf, Tiroler Komponisten, internationale Blasmusik, internationale Folklore, gehobene Unterhaltungsmusik, Swing/Jazz; Ensembles: Ensembles in verschiedenen Besetzungen, Bläsermusik, Tiroler Volksmusik; Marschiren: Marschshows von Tiroler Musikkapellen, Bewegte Jugend (Jugendprojekt des Musikbezirkes Landeck), Schlagzeugensemble;Karten gibt es bei allen Raiffeisenbanken – Normalpreis € 20, Raiffeisenpreis € 17,51, ÖBJ Bonuskarte € 15, ab 10 Personen ebenfalls € 15; Inklusive ist die Hin- und Rückfahrt tirolweit im öffentlichen Nahverkehr!