Länderübergreifende Weiterbildung für Edelbrandsommeliers

27.04.2017, 13:25 Uhr

22 TeilnehmerInnen aus dem Deutschsprachigen waren beim ersten länderübergreifenden LFI-Zertifikatslehrgang dabei.

Weiterbildung im Zertifikatslehrgang

Breitgefächerte Ausbildung

TIROL. Bei der ersten länderübergreifenden Weiterbildung für Edelbrandsommeliers waren Interessierte aus Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Südtirol, Deutschland und der Schweiz dabei. Der Zertifikatslehrgang wurde von der Landwirtschaftskammer Tirol und des LFI Tirol organisiert. Die TeilnehmerInnen kamen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Destillatherstellung.Der Zertifkatslehrgang Edelbrandsommelier/Edelbrandsommelière des LFI (Ländliches Fortbildungsinstitut) vermittelt Kenntnisse über die Qualitäten von Edelbränden sowie deren Kombination mit zahlreichen anderen Genussmitteln des Alltags. Zu den Interessierten des Lehrgangs gehören BäuerInnen, Destillat- und Likörproduzenten oder Mitarbeiter von Gastronomiebetrieben. "Der Zertifikatslehrgang ist besonders auch für Betreiber von Hofläden oder Ähnlichem interessant, da Marketing und der Aufbau neuer Vermarktungsschienen ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung sind und die Absolventen damit ihre eigenen Produkte den Kunden besser präsentieren können", so Ulrich Jakob Zeni, LK-Referent für Obstverarbeitung.Der Zertifikatslehrgang umfasst 128 Stunden. Die Termine finden in Tirol, Vorarlberg und Salzburg statt. Neben verschiedenen Vorträgen werden Exkursionen zu den Leitbetrieben angeboten. "Inhaltlich reicht die Bandbreite des Lehrganges von der Geschichte und Kultur der Edelbrände, über die Produktion bis hin zur optimalen Produktpräsentation und der passenden Kulinarik zum Brand. Dabei steht der Praxisbezug während der gesamten Ausbildung im Vordergrund", so die stellvertretende LFI-Geschäftsführerin und Bildungsmanagerin Nikola Kirchler.