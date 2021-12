Vor 35 Jahren wurde eine Tradition geboren, die heute vom Weihnachtsfest kaum mehr wegzudenken ist - auch in Kärnten: Das Friedenslicht aus Bethlehem ist seit Mittwoch bei uns und kann heute an vielen Standorten im ganzen Land abgeholt werden. Wir haben die Informationen gesammelt.

KÄRNTEN/BETLEHEM. Bereits 1986 wurde das Friedenslicht erstmals als Träger und Symbol der Weihnachtsbotschaft in der ganzen Welt verteilt, natürlich auch in Kärnten. Entzündet wird es am Ursprungsort des Weihnachtsfestes: In der Geburtsgrotte in Bethlehem, wo der Überlieferung nach das Christuskind geboren wurde.

Viele arbeiten mit, um das Licht zu verteilen

Das Friedenslicht wurde heuer von der neunjährigen Rianna Danho in der Geburtsgrotte entzündet und zum ORF nach Linz transportiert. Von dort aus wird es in mehr als 30 Länder weltweit verteilt, wo es am Weihnachtsabend für Millionen Menschen leuchtet. Auch in diesem Jahr hat die ÖBB das Licht wieder in alle Bundesländer gebracht, es wird aber auch insbesondere über das Rote Kreuz, die Pfadfinder und die Feuerwehr verteilt.

In Wernberg bzw. Villach fand heute bereits eine tolle Aktion mit dem Friedenslicht statt: Dieses wurde heuer bereits zum 25. Mal für den guten Zweck von mehr als hundert Läufern im Rahmen des Friedenslichtlaufs vom Bahnhof Villach zum Kloster Wernberg gebracht.

ÜBERSICHT

1.) In allen Gemeindeämtern.

2.) In den Rot-Kreuz-Dienststellen.

3.) Bei ausgewählten Freiwilligen Feuerwehren.

4.) An folgenden ÖBB-Bahnhöfen:

Arnoldstein (00:00 - 24:00)

Bleiburg (04:10 - 22:45)

Greifenburg-Weißensee (04:55 - 22:15)

Klagenfurt Hbf (05.35 - 17.45)

Lienz (07.40 - 12.25 und 13.10 - 17.20)

Möllbrücke-Sachsenburg (04:45 - 22:00)

Oberdrauburg (05:05 - 22:35)

Spittal-Millstätter See (06.40 - 11.40 und 12.50 - 15.00)

St. Paul im Lavanttal (04.25 - 23:00)

St. Veit an der Glan (05:10 - 23:00)

Tainach-Stein (04:00 - 23:00)

Villach Hbf (05.10 - 17.30)

Völkermarkt-Kühnsdorf (04:10 - 22:50)

Weizelsdorf (05:15 - 20:30)

ÖBB-Postbusbüro Feldkirchen (08:00 - 12:00)