"Wasserspaß H2O = 0,0 Promille": In den Kärntner Strandbädern wird zum Konsum alkoholfreier Getränke angeregt.

KÄRNTEN. Das Pilotprojekt "Wasserspaß H2O = 0,0 Promille" startete heute in Kärnten. Mitarbeiter der Suchtprävention Kärnten besuchen seit heute, Montag, elf Strandbäder in allen Bezirken (außerdem am Dienstag, 21. Juli, und am Donnerstag, 23. Juli). So wird die Bevölkerung in einem entspannten Umfeld erreicht.

"Wasserspaß" steht dabei für die Bäder und für Spaß ohne Alkohol, wie Gesundheitsreferentin Beate Prettner erklärt: "Mit dieser Aktion erreichen wir die Kärntner dort, wo es jetzt am schönsten ist – an den Kärntner Badeseen. Ein reflektierter Umgang mit Alkohol ist enorm wichtig, wenn es darum geht, Suchtverhalten vorzubeugen und damit einhergehende Krankheiten zu vermeiden."

Alkoholfreie Alternative

Die Suchtpräventions-Mitarbeiter informieren in den Strandbädern, teilen aber auch Gutscheine für stilles oder sprudelndes Mineralwasser aus. Diese kann man im Gastronomie-Betrieb im Bad gleich einlösen.

Anlaufstellen auch für Angehörige

Gesundheitlich gefährlich ist es für 14 Prozent der erwachsenen Österreicher, was ihren Alkoholkonsum betrifft. Fünf Prozent davon gelten als alkoholkrank. In Kärnten wären das rund 66.000 Erwachsene, die in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß "zur Flasche greifen". Männer sind übrigens doppelt so oft betroffen wie Frauen.

"Nur zehn Prozent der Alkoholabhängigen wenden sich an Sucht- oder Entzugskliniken und werden damit von qualifizierten Betreuungsangeboten erreicht. Gründe dafür sind häufig ein Leugnen des Problems durch die Betroffenen. Daher ist es auch so wichtig, dass Angehörige wissen, dass Beratungseinrichtungen auch für sie kostenlos zur Verfügung stehen", sagt Prettner.

Tipps und Beratung

Jene, denen es schwer fällt, weniger oder keinen Alkohol zu trinken, können sich über die Seiten www.alkcoach.at oder www.dialogwoche-alkohol.at Tipps holen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt für einen risikoarmen Alkoholkonsum einem gesunden Erwachsenen: mindestens zwei alkoholfreie Tage die Woche. Frauen sollten nicht mehr als ein kleines Bier oder ein Achtel Wein pro Tag trinken, Männer nicht mehr als ein großes Bier oder ein Viertel Wein pro Tag.

Sachgebietsleiterin Eveline Kriechbaum-Wladika (Unterabteilung Prävention und Suchtkoordination): "In Kärnten gibt es kostenlose, anonyme Beratungen, wo sich auch Angehörige hinwenden können."

Für 2021 sollen größere Aktionen in Kooperation mit den Städten Klagenfurt und Villach laufen.

Beratungsstellen in Kärnten findet man übrigens hier:

www.suchthilfe.ktn.gv.at

