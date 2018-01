06.01.2018, 15:52 Uhr

Am 5. Jänner 2018 fand in Spital am Pyhrn die neunte Perchtenraunacht statt.

SPITAL/PYHRN. 30 Gruppen mit zirka 630 Teilnehmern aus Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark waren dabei. Zahlreiche Besucher ließen sich das Spektakel ebenfalls nicht entgehen und waren begeistert.Fotos: Jack Haijes