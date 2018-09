Eine Lehre bei Fronius hat Tradition

07.09.2018, 07:30 Uhr

46 künftige Fachkräfte haben ihre Lehrlingsausbildung bei der Firma Fronius gestartet. Damit verzeichnet das Hightech-Unternehmen, mit der Zentrale in Pettenbach, ein deutliches Plus von knapp 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

PETTENBACH (sta). Fronius verzeichnet beim diesjährigen Lehrstart ein deutliches Plus bei der Anzahl der Lehrlinge. Waren es in den vergangenen Jahren jeweils rund 30 neue Auszubildende, so starten 2018 gleich 46 Jugendliche eineLehre. Doch nicht nur die Zahlen sprechen von einem Wandel: Unter dem Titel „FroniusFutureTalents“ wird die Lehre derzeit komplett neu ausgerichtet.Die Lehrlingsausbildung bei Fronius hat eine lange und wertvolle Tradition. Mit insgesamt zwölf verschiedenen Lehrberufen ist das international tätige Familienunternehmen sehr breit aufgestellt und bietet Jugendlichen unter anderem die Chance als Elektroniker, Metalltechnikerin, Betriebslogistikkaufmann, Bürokauffrau oder Medienfachmann in die Arbeitswelt einzusteigen. 2017 haben 29 junge Menschen diese Chance ergriffen, heuer sind es 46 – womit Fronius ein deutliches Plus von knapp 60 % verzeichnet. Die Lehrlingszahlen sollen in den kommenden Jahren weiter wachsen, möchte doch der Innovationsführer in Sachen Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladetechnik seine Fachkräfte mehr und mehr aus den eigenen Reihen rekrutieren. Mit knapp 500 Lehrlingsbewerbungen alleine im ersten Halbjahr 2018 ist diese Möglichkeit auf alle Fälle gegeben.„Wir sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, die Anzahl unserer Lehrlinge ist hingegen nahezu unverändert geblieben. Da die Lehre bei Fronius eine lange Tradition hat und viele unserer Fach- und Führungskräfte schon bei uns gelernt haben, wollen wir wieder einen stärkeren Fokus auf die Lehrlingsausbildung legen. Wir werden in Zukunft die Anzahl der Auszubildenden steigern und das Ausbildungsangebot erweitern und weiterentwickeln“, so Fronius Geschäftsführerin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß.

Die Neuausrichtung der Lehre bei Fronius läuft unter dem Titel „FroniusFutureTalents“, im Fokus steht eine verstärkt zukunfts- und zielfokussierte Fachkräfteausbildung. Das Potenzial und die Talente der Auszubildenden sollen frühzeitig erkannt, entwickelt, gefordert und gefördert werden – und zwar vom Recruiting bis über die Lehrabschlussprüfung hinaus. Hierzu muss das gesamte Unternehmen an einem Strang ziehen. „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, besagt eine afrikanische Weisheit. Umgelegt auf das Projekt ‚FroniusFutureTalents‘ bedeutet dies, dass wir das ganze Unternehmen brauchen, um die Stärken der Lehre für unsere jungen Fachkräfte optimal zu entwickeln. Schon jetzt sind über 100 Abteilungen und mehr als 300 Mitarbeiter in die Gestaltung der Lehrausbildung eingebunden – eine Zahl, die wir in den nächsten Jahren weiter aufstocken werden“, ist Bettina Huemer, Projektleiterin von „FroniusFutureTalents“ und Leiterin der Lehrlingsausbildung, überzeugt.Fronius hält eine ganze Reihe an Vorteilen für seine Lehrlinge parat: So profitieren die Neuzugänge vom Know-how eines visionären Unternehmens mit praxisnaher Ausbildung. Konkret verbringen die jungen Fachkräfte 75 % ihrer Zeit direkt am Arbeitsplatz, wo sie mitten im Geschehen von Spezialisten ausgebildet werden. Neben der kompetenten und respektvollen Betreuung bietet Fronius all seinen Mitarbeitern eine Vielzahl an weiteren Benefits – vom betriebseigenen Kindergarten über die hochwertige Küche der Betriebsrestaurants bis hin zu Firmenfeiern und Teamevents, von der Chance eines Auslandsaufenthalts über interne Weiterbildungen bis hin zu speziellen Ausbildungsprogrammen.Eines dieser Programme ist die Duale Akademie, die sich mit dem Berufsfeld Mechatronik ab sofort neu im Ausbildungskatalog von Fronius findet. Es handelt sich hierbei um ein Angebot der WKO Oberösterreich, das in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und AHS-Schülern entwickelt und von Fronius von Anfang an begleitet und mitgestaltet worden ist. Die Duale Akademie richtet sich konkret an AHS-Absolventen, die sich nach der Matura für eine praktische Herausforderung im technischen Bereich interessieren und ihre Fachausbildung in Form eines betrieblichen Traineeprogramms bei Vollzeitanstellung absolvieren möchten.Fronius ist darüber hinaus als Ausbildungsbetrieb der Kremstaler Technischen Lehrakademie, kurz KTLA, seit heuer wieder aktiv. Als Kaderschmiede für Spitzentechniker bietet die KTLA eine Kombination aus HTL-Ausbildung und Lehrberuf, bei Fronius namentlich jener des Mechatronikers. Die Auszubildenden sind während der Lehre drei Tage pro Woche im Betrieb und die restliche Zeit in der Schule.„Unsere Ziele in Sachen Lehrlingsausbildung sind klar definiert. Mit dem Projekt ‚FroniusFutureTalents‘ möchten wir Bewährtes mit Innovativem kombinieren, einzigartige Formen der Aus- und Weiterbildung anbieten und so den Sprung in eine neue Dimension der Lehre schaffen. Die Vielzahl an Bewerbungen zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Für 2019 sind bereits wieder alle Lehrstellen ausgeschrieben“, so Huemer.Fronius International ist ein österreichisches Unternehmen mit Firmensitz in Pettenbach und weiteren Standorten in Wels, Thalheim, Steinhaus und Sattledt. Das Unternehmen mit global mehr als 4.550 Mitarbeitern – davon alleine 550 in der Forschung und Entwicklung – ist in den Bereichen Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladetechnik tätig. Der Exportanteil mit 91 Prozent wird mit 30 internationalen Fronius Gesellschaften und Vertriebspartnern/ Repräsentanten in mehr als 60 Ländern erreicht. Mit innovativen Produkten und Dienstleistungen sowie 1.241 erteilten Patenten ist Fronius Innovationsführer am Weltmarkt.