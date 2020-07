Am 22. Juli fand die erste Alpenspektakel-Vorstellung des heurigen Jahres in der Hopfgartner Salvena statt.

HOPFGARTEN, KIRCHBERG, NIEDERAU (flo). Obwohl sich Peter Aschaber aus Westendorf im vergangenen Jahr überlegte, nach 47 Jahren der Bühne endgültig den Rücken zu kehren und seine wöchentlichen Veranstaltungen nach mehreren Jahrzehnten endgültig zu beenden, beschloss er doch noch in die Verlängerung zu gehen.

Da bereits vor der Corona-Krise fleißig geprobt wurde und nun wieder langsam Gäste in die Region kommen beschloss der "Alpenspektakel Peter" in Absprache mit der Ferienregion Hohe Salve schließlich am 22. Juli doch noch mit seiner wöchentlichen Show in der Hopfgartner Salvena zu beginnen.

Teilweise neue Besetzung

Zu sehen ist das "Spektakel" heuer allerdings in einer etwas anderen Besetzung, aber neben dem Chef selbst sind wie auch in den Vorjahren wieder der Zillertaler Michael Ausserladscheider (Trompete) und Akkordeonist Hans Kaindl von den "Kufsteinern" zu hören. Als Sängerin wieder dabei ist Aschabers Tochter Tina, welche ihren Vater künftig auch bei der Organisation und dem Management unterstützen will. Erstmals beim Spektakel auf der Bühne steht Posaunist Josef Krimbacher.

Begrenzte Teilnehmeranzahl

Zum Besten gegeben werden wieder einige der bekanntesten Showelemente der vergangenen Jahrzehnte, wie etwa die legendäre "Lili Marleen mit ihrer Laterne" oder der diebische Dodo, welcher dem Harmonika Spieler seinen Hut stiehlt. Wer das Alpenspektakel kennt weiß natürlich dass die Abwechslung nie zu kurz kommt und die Musiker auch mit diversen Instrumenten wie etwa Alphörnern, Glocken, Löffeln sowie Panflöte und vielem mehr verzaubern. Auch bravouröse Solo Stücke aus der eigenen Feder werden wieder präsentiert.

"Wir bitten alle Besucher sich unbedingt vorher telefonisch (0664 73828300) anzumelden, denn die Veranstaltungen können nur mit einer Mindestteilnehmerzahl von 30 Gästen abgehalten werden", so Aschaber.

Tiroler Abende und Jodelkurse

Jeden Montag findet außerdem seit dem 13. Juli nun auch ein von ihm organisierter uriger Tiroler Abend in der "arena365" in Kirchberg, welcher vom dortigen Tourismusverband unterstützt wird statt. Mit traditionellen Volkstänzen sind auch die "Mariastoana" Plattler sowie weitere Volkstanzgruppen aus der Gegend daran beteiligt. Natürlich ist es auch hier nötig sich vorher telefonisch anzumelden.

Aschabers legendärer "Tiroler Jodel Kurs" findet in Kürze ebenfalls wieder regelmäßig in der Hexenalm in Niederau/Wildschönau statt.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen finden sich auf der Facebook Seite der Gruppe oder sind telefonisch erhältlich. Laut eigenen Worten ist es nun doch noch sein Ziel das 50 Jährige Bühnenjubiläum voll zu machen.