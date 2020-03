KÖSSEN(jom). Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 6. März konnte die Ortsstelle Kössen auf ein arbeitsintensives Jahr 2019 zurückblicken. Ortsstellenleiter Stefan Gonzo lobte vor allem die 115 Mitglieder für ihre hervorragende Arbeit. In seinen ausführlichen Tätigkeitsbericht standen dabei der Aus- und Umbau der neuen Dienststelle in der Klobensteinerstraße, die perfekte Zusammenarbeit und der hohe Aus- und Weiterbildungsstand im Mittelpunkt.

Hervorragender Rettungsdienst im Kaiserwinkl:

Allein im Rettungsdienst der Wache Kössen, in der sämtliche Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste besetzt werden, wurden 10908 Stunden ehrenamtlich geleistet und somit 1173 Einsätze, davon 142 mit Notarztmittel, erfolgreich abgearbeitet, berichtet Gonzo. Mit dem Einsatzfahrzeug wurden 40000 Kilometer gefahren. Der Umbau der neuen Wache hat uns letztes Jahr intensiv in Anspruch genommen, über 600 Stunden haben wir dafür neben dem normalen Dienst aufgewendet, so Gonzo. „Auf Grund der vielen Spenden und der Bausteinaktion konnten wir 200.000 Euro selbst aufbringen“, so Gonzo.

Soziales Engagement:

Das Rote Kreuz ist längst weit über die Kernaufgabe des Rettungs- und Krankentransportdienstes hinausgewachsen. Krisenintervention, Besuchsdienst, Lebensmitteltafel, Hausnotruf, Seniorentreff, Essen auf Räder, Sozialbegleitung, Tanzen, Adventbasar, Ambulanzdienste, Rotkreuz-Jugend, etc. zählen auch in Kössen zu den täglichen Aufgaben, berichtet die GSD-Leiterin Christine Huber.

Beförderungen und Auszeichnungen:

Nach den Berichten der Ausschussmitglieder standen auch Ehrungen auf dem Programm. Befördert wurden zum Oberhelfer Franz Billovits, Christoph Erber, Peter Grünbacher, Gertraud Hofer und zum Haupthelfer wurden Hubert Haunholter, Sophie Eicher, Franziska Senn, Herta Kronbichler, Maria Kronbichler und Marion Schlerf befördert.

Das Dienstabzeichen in Bronze für 10 Jahre erhielten Markus Mühlberger, Adelheid Obinger und Veronika Radler sowie das Dienstabzeichen in Silber für 15 Jahre erhielten Michael Keiler und Stefan Vikoler.

Den Abschluss der Tagesordnung bildeten die Grußworte der Ehrengäste, allen voran Bgm. Reinhold Flörl Kössen, Bgm. Richard Dagn Schwendt und Bezirksleiter-Stellv. Hans Noichl.