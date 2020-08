"Salvis Kraxxl-Platzl" beim Familientag auf der Hohensalve feierlich eröffnet.

HOHE SALVE (be). Ausschlaggebend für den Familientag war der neue Kinderspielplatz auf der Hohen Salve. Direkt beim Gipfel-Restaurant hat die Familie Ager „Salvis Kraxxl-Platzl“ errichtet. Dazu kamen noch die Lama-Wanderung beim Almgasthof Rigi und die Zaubershow mit Markus Gimbel beim Berggasthof Tenn. Dazu reduzierten die Bergbahnen Hopfgarten die Fahrt mit den Seilbahnen und schon tummelten sich jede Menge Familien auf dem Berg.

Eine Bastelstation und eine Kinderbackstube rundeten das Programm am Spielplatz ab. Rund 70.000 Euro hat die Familie Ager in die Hand genommen, um den Platz errichten zu können, die künstlerischen Arbeiten wurden von Georg Mühlegger (Firma Arti) ausgeführt. Erfreulicherweise fiel beim Bau des neuen Salven-Speichersees optimales Material an, welches verwendet werden konnte, um das Niveau am nunmehrigen Spielplatz anzugleichen.

Gleichzeitig wurde auch die „Umadum-Lounge neu errichtet. Es schließt sich an das drehbare Restaurant an, der „Umamdum-Stubn“. „Diese wird so gut angenommen, dass wir eine kleine Erweiterung realisiert haben“, sagt Martin Ager.