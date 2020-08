ERPFENDORF (jos). Am 24. August abends fuhr ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Zell am See auf der Loferer Bundestraße in Erpfendorf. Der Mann war in Richtung St. Johann unterwegs, als ein Reh plötzlich die Fahrbahn überquerte. Mit voller Wucht erfasste er das Wild , das anschließend in den angrenzenden Strassengraben geschleudert wurde und verendete.

Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, nach ersten Informationen der Polizei blieb der Lenker unverletzt.