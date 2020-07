KÖSSEN (jos). Am Abend des 22. Juli war ein Bauer in Kössen gegen 19.30 Uhr auf seinem Feld, um dort die Gülle auszubringen. Die Gäste eines Lokales fühlte sich aufgrund der immensen Geruchsbelästigung gestört und verließen daraufhin "fluchtartig" die Terrasse, wie ein Augenzeuge (Name d. Redaktion bekannt) den BEZIRKSBLÄTTERN per E-Mail schilderte. "Der Bauer hat, inbesondere für die gerade erst wieder 'anlaufende' Gastronomie und die Tourismusbranche kein für Kössen förderliches Verhalten gezeigt. Zusammenhalt in schwieriger Zeit sieht anders aus. Dass der Bauer beim Vorbeifahren auch noch lächelte, ist nicht nachvollziehbar. Hätte man die sicherlich notwendige Ausbringung nicht zu einer Zeit vornehmen können, zu der das Lokal geschlossen ist?", so der Augenzeuge abschließend.