Sensationelle Premiere – Erster Jugend Grandprix im BC Saustall Fieberbrunn war voller Erfolg!

Mit einem vollen Nennfeld von 40 Teilnehmern und ca. 20 Betreuern / Eltern war der Clubraum des BC Saustall Fieberbrunn am 02.04.2022 vollends ausgebucht. Auch Jugendnationalspieler aus Bayern und Slowenien waren mit am Start und sorgten für ein starkes internationales Starterfeld.

Unter strikter Einhaltung der Maskenpflicht startete das Turnier um 09 00 morgens. Gespielt wurde in 8 Gruppen zu je 5 Teilnehmern im Round Robin Modus, wo jeder in der Gruppe gegen jeden spielt. So hatte jeder Sportler in den Vorrunden 4 Begegnungen. Aus jeder Gruppe stiegen die beiden Besten in das Achtelfinale auf, wo es im Doppel KO weiter ging. Und hier gab es dann die ersten Überraschungen! So musste sich die Nr. 1 der Slowenen Maks Benko gegen seinen Kaderkollegen Maj Badevinac mit 4:2 geschlagen geben. Auch für den letzten deutschen Nationalspieler Alessio Hybler war bereits in der ersten Finalrunde Schluss – er verlor gegen den toll spielenden Slowenen Blaz Rus.

Auch aus Saustaller Sicht war für einige Saustaller in der ersten Finalrunde Schluss. Bastian Gesslbauer musste gegen den Nationalkaderspieler aus Kärnten, Julian Riegler mit 2:4 die Segel streichen und Andrea Bachler verlor gegen den Vorarlberger Markus Schleindler. Andrea wurde aber mit dem ausgezeichneten 9. Platz das beste Mädchen des Turniers!

Somit lagen alle Hoffnungen bei Lokalmatador Simon Astl, der im Achtelfinale ganz klar mit 4:0 gegen den deutschen Spieler Benjamin Vajraca erfolgreich war. Im Viertelfinale mussten die zahlreichen heimischen Zuschauer bis zur letzten Kugel zittern – Simon konnte aber gegen seinen Kaderkollegen Julian Riegler mit 5:4 gewinnen und zog somit in das Halbfinale ein. Hier erwartete ihn Florian Heel, der Topfavorit und Nationalmannschaftskollege aus Inzing. Dieses Spiel war an Spannung kaum zu überbieten und so bekam Simon bei 4:4 noch eine Chance von Florian, die er aber leider nicht nutzen konnte. Mit dem dritten Platz erfüllte er aber die Erwartungen und sorgte damit für einen Stockerlplatz bei diesem Heimturnier für den BC Saustall. Der zweite heimische Topspieler Tobias Musil konnte wegen einer Coronainfektion nicht am Start sein.

Im zweiten Halbfinale setzte sich der erst 14-jährige Vorarlberger Markus Schleindler gegen den starken Slowenen Blaz Rus mit 5:3 durch.

Im Finale zeigte der Inzinger Florian Heel dann ganz klar, wieso er als Topfavorit ins Rennen ging – mit 5:1 holte Florian den Sieg und damit die Trophäe aus Eibenholz nach Inzing. Herzliche Gratulation dazu!