ITTER (jos). Seit 111 Jahren ist die Kraftalm an der Mittelstation der Salvistabahn in Itter die Heimat der Familie Hölzl. In fünfter Generation bewirten die Schwestern Marion und Evelyn nun den Betrieb, der sich seit kurzer Zeit in neuem Gewand zeigt.

Die alte Skihütte wurde vor kurzer Zeit komplett abgetragen und nun als topmoderner Beherbergungsbetrieb mit 29 Zimmern, Lofts, Suiten und Seminarräumlichkeiten wieder aufgebaut. Dabei wurden die Altholzbretter der alten Hütte wieder in das zeitgemäße Interieur integriert (z. B. als Wandverkleidungen, Anm. d. Red).

Bodenständige Kulinarik und Wellness

Auf kulinarischer Ebene arbeitet man mit alten, überlieferten Rezepten und kombiniert sie mit Elementen der modernen Küche. Dabei greift das Küchenteam auf regionale Zutaten zurück.

Für Ruhe und Entspannung sorgt der hauseigene Wellnessbereich mit Infinity-Pool mit Wasser aus der eigenen Quelle, Panorama-Sauna und Ruheraum.

Die Gastronomie ist seit 21. Mai in Betrieb, der Beherbergungsbetrieb öffnet am 2. Juni seine Pforten für seine Gäste.