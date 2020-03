ST. JOHANN. Am 13. und 14. März werden in der LLA Weitau wieder "Elterntage" angeboten. Die öffentiichen Veranstaltungen am Freitag, 13. März: 15 Uhr Vortrag und Diskussion von und mit Tirols Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser,„Die Pubertät – wenn Kinder zu fremden Wesen werden“; 20 Uhr Fortbildungs- und Kammertag mit Stefan Hörtenhuber Universität für Bodenkultur, Wien, „Klimakiller Kuh?“ – Vortrag und Diskussion (Einfluss der Grünlandnutzung durch Rinderhaltung auf die Klimaerwärmung, Wasserverschmutzung und Bodenversauerung).