Reith bei Kitzbühel: Kultursaal |

REITH (jos). Am 21. Oktober findet in Reith der Bezirkslandjugendtag des Bezirks Kitzbühel unter dem Motto "Zurück in die Zukunft" statt.

Ablauf: Hl. Messe um 14 Uhr, anschließend Einzug zum Kultursaal, Festakt mit Übergabe der Leistungsfahne an die aktivste Ortsgruppe. Um 20 Uhr Eröffnung des Bezirksballs des Gebietes Brixental mit musikalischer Umrahmung der Gruppe Zillertal Wind.

Eintritt: bis 20 Uhr 5 Euro, ab 20 Uhr 7 Euro.