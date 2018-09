Farbenfroh in Brixen: Die Queen-Malerin stellte aus

15.09.2018, 19:28 Uhr

Selten sah man die Hohe Salve farbenfroher.

Am vergangenen Sonntag beendete die bekannte, zeitgenössische Kunstmalerin ihren einwöchigen Besuch in den Kitzbüheler Alpen. In dieser Zeit stellte Sie in dem beliebten Tennis- und Wellnesshotel einige Ihrer farbenfrohen und kraftvollen Werke aus und dekorierte testweise die neue Wellnesslandschaft des Spa Vital mit Ihren Gemälden. Im Rahmen einer nachmittäglichen Vernissage wurde eines der Originalgemälde präsentiert, welche Nicole Leidenfrost als Vorlage für Etiketten der Weinselektion des Brixener Hotels kreiert hat: Die Hohe Salve zur Abendstunde für den Rot- und in der Tagessonne für den Weißwein.

Die Queen und die Tanzenden Striche

Sowohl Hotelgäste als auch Besucher aus Kitzbühel und dem Brixental ließen sich bis spät am Abend von Leidenfrosts "Tanzenden Strichen", welche die Werke rund um Sport, Tiere und Technik außergewöhnlich kraftvoll erstrahlen lassen, und von den Erzählungen der "Queen-Malerin" in ihren Bann ziehen. Schließlich wurde sie u.a. durch das Gemälde "Pferd in Royalblau" bekannt, das sie im Auftrag des deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck zum Staatsbesuch 2015 als Geschenk für Königin Elizabeth II. malen durfte und damit bis heute regelmäßig Aufmerksamkeit von den Medien bekommt - so wie unlängst, nachdem Nicole Leidenfrost bereits zum dritten Mal Post von der britischen Königin erhielt.Ihrer eigenen Aussage nach, war der Besuch im Vital- & Sporthotel Brixen für sie sehr inspirierend und sie wird daher mit Sicherheit wieder einmal im Bezirk Kitzbühel Urlaub und Galerie verbinden.