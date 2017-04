Jugendredewettbewerb Landesfinale: Vier Top-Rednerinnen kommen aus dem Bezirk

28.04.2017, 09:57 Uhr

Zwei erste, ein zweiter und ein dritter Platz für die großartigen Rednerinnen aus dem Bezirk im Landesfinale.

INNSBRUCK (red.). Das 65. Landesfinale des Jugendredewettbewerbs im Innsbrucker Landhaus ging vor wenigen Tagen über die Bühne. 56 Jugendliche aus ganz Tirol lieferten sich ein wortgewandtes Kopf-an-Kopf-Rennen und zeigten der Jury ihr rhetorisches Talent. Nun stehen die LandessiegerInnen in den verschiedenen Disziplinen und Schultypen fest. Für sie geht es vom 20. bis zum 25. Mai zum Bundesfinale nach Wien.

Vier Top-Plätze für Kitzbühels Rednerinnen

„MeiTeam“ für ein Mehr an Partizipation

„Sich vor zahlreichem Publikum und einer fachkundigen Jury auf die Bühne zu trauen und zu aktuellen Themen Stellung zu nehmen, ist keine leichte Aufgabe und erfordert einiges an Mut und Selbstbewusstsein. In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, die Meinungsfreiheit zu stärken und die kritische Auseinandersetzung junger Menschen mit gesellschaftlichen Fragestellungen zu fördern“, betonte Jugendlandesrätin Beate Palfrader bei der Siegerehrung.Dass Kitzbühels SchülerInnen rhetorisch einiges drauf haben, konnten die RednerInnen schon bei der Bezirksausscheidung unter Beweis stellen. Nun haben sich vier junge Damen im Landesfinale durchgesetzt.1. Platz: Selina Vötter; LLA Weitau; Thema: „SKISPRINGEN – Das Leben der Papiermänner“1. Platz: Julia Bachler; BHAK Kitzbühel2. Platz: Berit Neumayr; Tourismusschulen St. Johann in Tirol; Thema: „Nicht schon wieder!“3. Platz: Carmen Kloiber; NMS Kitzbühel; Thema: "Das Objekt der Gesellschaft"Die Anwesenheit des jungen Publikums wurde auch dazu genutzt, um das neue Projekt des InfoEcks – Jugendinfo Tirol „MeiTeam“ vorzustellen. „MeiTeam“ ist eine Initiative, die junge Menschen dazu motivieren möchte, sich in ihrer Freizeit journalistisch und kreativ zu engagieren. Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, kostenlos Konzerte zu besuchen, Bücher zu lesen oder neue Konsolenspiele zu testen und diese dann zu rezensieren.