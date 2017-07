ORF Radio Tirol Sommerfrische: 5 Stationen im Bezirk Kitzbühel

20.07.2017, 14:47 Uhr

Zum Auftakt gehts am Montag, 31. 7., rauf in die spannende Urzeit am Triassic Park in Waidring.Am Dienstag (1. 8.) folgt ein Besuch auf der Buchensteinwand in St. Ulrich/St. Jakob am riesigen Jakobskreuz.Am Mittwoch (2. 8.). erlebt man die Faszination Angeln an der Forellenranch am Pillersee.Im Salvenaland in Hopfgarten gibt es am Donnerstag (3. 8.) viel zu erleben (viel Wasser, Minigolf, Pumptrack etc.).Den Abschluss macht die Kneippanlage in Kirchberg am Freitag (4. 8.), wo Kneipen und Radeln im Mittelpunkt stehen.Kogler, Wurzrainer, Salvenaland, TVB Kitzb. Alpen, Forellenranch