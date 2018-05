Adler krallen sich neuen Coach

05.05.2018, 12:20 Uhr

Tomas war seit 2004 in diversen tschechischen Vereinen als Trainer tätig, wechselte 2013 nach Mannheim und 2015 nach Heilbronn, wo er 2017 die Position des Headcoach in der Schüler-Bundesliga übernahm.Mit Skills Trainingseinheiten, welche beispielsweise die Lauftechnik oder das Stick-Handling perfektionieren, wird er der Kampfmannschaft den nötigen Feinschliff verpassen.Gemeinsam mit Trainerin Theri Hornich betreut er die Kinder und Jugendlichen und wird die Rookies spielerisch an den Hockeysport und die richtige Technik heranführen.