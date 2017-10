Casino Kitzbühel in neuem Glanz

15.10.2017, 18:31 Uhr

Umbauarbeiten abgeschlossen, Neueröffnung

KITZBÜHEL (navi). Am Freitag, den 13. Oktober, nach einem dreiwöchigen Umbau, präsentierte sich der Gastrobomiebereich im Casino Kitzbühel im eleganten Outfit. Im Zuge der Neugestaltung bietet die Casino Bar nun eine Fläche von mehr als 100 m², die sich je nach Gegebenheit teilen oder erweitern lässt. Das Cuisino Restaurant wurde in die Farben Gold, Kupfer, Bronze und Perlmutt getaucht und besticht mit exquisiter Gemütlichkeit in einem besonderem Flair. In „the coolest bar in town“ werden die Gäste bereits ab 15 Uhr verwöhnt.

Das neu adaptierte Casino punktet an 364 Tagen mit Action, Entertainment und Nervenkitzel, denn die Gäste erwarten 82 neue Spielautomaten und sechs Easyroulette Terminals, vier neubeleuchtete Roulette-Tische, vier Black Jack Tische und ein Macaubaccerat-Tisch sowie zwei Pokertische und ein Easy Hold’em Poker Tisch.Die Küche mit vielen Auszeichnungen im Cuisino Restaurant ist ein seit vielen Jahren fixer Bestandteil des Casino Erlebnisses. Begriffe wie Genuss, Regionalität und Saisonalität stehen bei der Kreation der Speisen im Vordergrund.