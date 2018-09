Drei weitere Familiennest-Betriebe im PillerseeTal

19.09.2018, 12:52 Uhr

Großes Familienangebot

„Durch die Familiennest-Partner steigert sich die Qualität des Angebotes in der Region und das sorgt für eine bessere Zufriedenheit der Gäste und eine höhere Nachfrage“, bestätigt auch Daniela Treffer, die im Tourismusverband für die Tiroler Familiennester verantwortlich ist. Gastgeber, Kinderbetreuer und TVB-Mitarbeiter werden z. B. in eigenen Schulungen und Seminaren auf die Ansprüche und Anforderungen der jüngsten Gäste vorbereitet. So besuchten etwa 500 Kinder das Kinderprogramm. 2019 wird Wendelin Wasserfloh die Kinder durch den Sommerurlaub begleiten.Neben dem Familiennester-Angebot bietet das PillerseeTal im Sommer wie im Winter zahlreiche Highlights für Familien. Hinzu kommt ein abwechslungsreiches Angebot an Wanderungen, Veranstaltungen oder die zahlreichen Bade- und Sportangebote. Auf einer eigenen Erlebniskarte sind Höhepunkte der Region spannend erzählt und übersichtlich im Comic-Stil dargestellt.Im Winter werden die Sprößlinge z. B. von den Skischulen bei den ersten Versuchen auf Skiern unterstützt, aber auch Rodeln, Eisstockschießen oder Langlaufen sind ein Thema.