01.10.2017, 00:00 Uhr

"Schui schaun" in der Tourismusschule

ST. JOHANN. Nach der umfangreichen Sanierung samt Ausbau an den Tourismusschulen am Wilden Kaiser wird am Freitag, 13. 10, ab 14 Uhr zum "Schui schaun - kemmt's eicha!" mit TVB-Aktivtag geladen.

Ablauf: 14 Uhr Öffnung, 15 Uhr Vortrag über die Architektur (allg.), 15.30 - 17.30 Uhr Führungen, 18 Uhr Vortrag für Architekten; zeitgleich TVB-Aktivtag (Aussteller für Vermieter/Touristiker).

Vorschau: Mi, 24. 1. 2018, ab 9 Uhr Tag der offenen Tür.

Gefällt mir