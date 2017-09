Tirol Snow Card nun ohne Fieberbrunn bzw. ohne Skicircus

30.09.2017, 12:55 Uhr

Keine Einigung, wie man "Skicircus" im Kartenverbund handhabt, erzielt

FIEBERBRUNN (niko). Die Bergbahn Fieberbrunn ist mit 26. 9. aus dem Kartenverbund Snow Card Tirol ausgestiegen. Der Verbund zählt nun noch 91 Partner."Die Mitteilung erreichte uns so kurzfristig und spät, dass die Drucksorten nicht mehr angepasst werden konnten, Produktion und Versand sind abgeschlossen, auch die Bewerbung ist schon angelaufen", teilt Hansjörg Kogler (Vorsitzender Steuerungsausschuss) mit.

"Wir haben bis zuletzt versucht eine gemeinsame Lösung zu finden, es ist nicht gelungen. Nach zwei Jahren, in denen der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn versucht hat, vollwertiges Mitglied des Kartenverbundes zu werden, wurde unser Antrag vom April 2015, die Tirol-Snow-Card im gesamten Skicircus zu etablieren, vom Steuerungsausschuss abgelehnt", so GF Toni Niederwieser (Bergbahnen Fieberbrunn). Die Snow Card ist damit ab Winter im Skicircus nicht mehr gültig, bedauert Niederwieser."Unsere Bemühungen, als gesamtheitliches Skigebiet akzeptiert zu werden, wurden trotz bestehender Vereinbarung abgewiesen. Leistungen, die ausschließlich im Salzburger Teil des Skicircus erbracht werden, werden nicht vergütet. Laut Kooperationsvertrag sind zusammengeschlossene Skigebiete, auch über Landesgrenzen hinweg, Teil der Tirol Snow Card. Im Falle des Skiverbundes Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn wird das vom Steuerungsgremium aber nicht akzeptiert. Wir bedauern dies sehr", so Niederwieser, "für den Fall, dass sich die Meinung im Steuerungsausschuss ändern sollte, steht der Skicircus jederzeit für eine Kooperation zur Verfügung."