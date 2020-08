Neos rufen auf zu kandidieren, die Grünen wollen in elf Klagenfurt Land Gemeinden wieder antreten.

KLAGENFURT LAND. Die Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen finden nächstes Jahr am 28. Februar statt. Die Parteien befinden sich in der Vorbereitungsphase. "Wir Neos konzentrieren uns bei der Wahl 2021 auf Gemeinden, in denen wir nach der Wahl im Interesse der Bürger mitgestalten können", informiert Markus Unterdorfer-Morgenstern, Landessprecher der Neos Kärnten.

Kandidaten gesucht

In Klagenfurt Land sind jedoch die alteingesessenen Großparteien stark etabliert. "Neos sind eine Partei, die öffentlich dazu aufruft, für uns zu kandidieren und an unserem Hearing-Prozess teilzunehmen", so Unterdorfer-Morgenstern. Wer in seiner Gemeinde also etwas verändern möchte, ist herzlich eingeladen, sich als Kandidat zu bewerben.

Vorbereitung bis September

"Über die Sommermonate laufen in unseren grünen Gemeindegruppen die Vorbereitungen der Listenwahlen, welche wir bis September abschließen werden", so Olga Voglauer, Landessprecherin der Grünen. Dann werden auch die Spitzenkandidat der Gemeinden präsentiert.

Derzeit sind die Grünen im Bezirk Klagenfurt Land in folgenden Gemeinderäten vertreten: Ferlach, Maria Rain, Keutschach, Schiefling, Pörtschach, Krumpendorf, Maria Wörth, Maria Saal, Moosburg, Magdalensberg und Ebenthal. "In all diesen Gemeinden wollen wir wieder antreten und sind wie gesagt mitten im Listenwahlprozedere", so Voglauer.