Vor über 100 Jahren wurde das Gebäude der heutigen VS 1 erbaut und steht unter Denkmalschutz. Nach umfangreichen Umbau- und Renovierungsarbeiten wurde die "neue" Schule am Freitag offiziell eröffnet.

KLAGENFURT. Die Volksschule 1 am Kreuzbergl feierte am Freitag ihre offizielle Eröffnung. Das Gebäude wurde einer umfangreichen Renovierung unterzogen. Wegen Corona musste die ursprüngliche Feier mehrmals verschoben werden; Freitag wurde dafür umso gebührender gefeiert. Die gesamte Schülerschaft begrüßte gleich zu Beginn sämtliche Anwesenden, gefolgte von der Eröffnung durch Direktor Martin Dumpelnik.

In Feierlaune

"Ich bin stolz darauf, dass die Arbeiten an dem über 100 Jahre alten Gebäude abgeschlossen wurden und die VS1 erfolgreich den Unterricht aufnehmen konnte. So etwas muss natürlich gefeiert werden.", so Bürgermeister Christian Scheider.

Unterrichtsschwerpunkte

"Musik, Integration, Naturwissenschaften und viele weitere Unterrichtsschwerpunkte gibt es in der VS1, daher ist es mir eine große Freude, an der langersehnten Eröffnung teilnehmen zu können. Klagenfurts Zukunft ist abhängig von der Bildung der Jugend und in der VS1 sind sie in guten Händen.", so Bildungsreferent Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig.

Prägender Lebensabschnitt

"Mit dem ersten Schritt in die Volksschule geht es für viele junge Klagenfurterinnen und Klagenfurter in einen sehr prägenden Lebensabschnitt. Es ist daher eine unserer wichtigsten Aufgaben, dafür Sorge zu tragen, dass wird den Kindern die beste Infrastruktur bieten. Mit der umfangreichen Sanierung des Dachs, der Elektroinstallationen, von Fassade und Fenstern, sowie vielen weiteren baulichen Maßnahmen haben wir genau dafür gesorgt." Facility Management Referent Stadtrat Max Habenicht.

Mehr als 100 Jahre altes Gebäude

Es war um das Jahr 1907/08, als das Gebäude der heutigen Volksschule 1 am Kreuzbergl errichtet wurde. Februar 2019 begannen, im Auftrag der Landeshauptstadt Klagenfurt, umfangreiche Arbeiten am denkmalgeschützten Gebäude. Diese umfassten die Rekonstruktion der Fassade und des Daches nach den Vorgaben des Denkmalschutzes, im Innenbereich wurden Räume und Abläufe neu konzipiert, Barrierefreiheit geschaffen, die Installationen und Oberflächen sowie der Brandschutz auf neuesten Stand gebracht.

8.8 Millionen Euro

Rund 8,8 Millionen Euro wurden investiert. Bereits im Schuljahr 2019/2020 wurde die Übersiedelung der Musikvolksschule Benediktinerschule mit dem gesamten Team der Pädagoginnen und Pädagogen geplant und im Sommer 2020 umgesetzt. Der Start in der neuen Volksschule 1 am Kreuzbergl ist im September 2020 (trotz teilweiser Baustelle) geglückt.

Historisch mit modernem Stil

Nach Fertigstellung im Dezember 2020 konnte das historische Gebäude, das einen modernen Stil verwendet, wieder in vollem Glanz strahlen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Volksschule 1 Kreuzbergl sind Musik, Integration, Naturwissenschaften, Reformpädagogisches Unterrichten, EVEU-Klassen, Ganztagesschule.