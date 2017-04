Flurreinigungsaktion war ein großer Erfolg

26.04.2017, 14:28 Uhr

Frühjahrsputz: In vielen Kärntner Gemeinden wurde fleißig Müll eingesammelt und Kinder halfen mit.

KÄRNTEN (lmw). Viele Gemeinden nahmen an der Flurreinigungsaktion "Frühjahrsputz" teil und machten Kärnten sauber. Auch die Volksschule am Spitalberg sammelte den Müll rund um den gesamten Spitalberg ein. Insgesamt waren zwölf Klassen mit über 240 Schülern im Einsatz. Die Schulklassen fanden kuriosen Müll, wie Matratzen oder Teppiche. Auch die Marktgemeinde Ebenthal startete eine große Aktion, bei der sich über 100 Menschen anschlossen und gemeinsam Müll einsammelten.

Viele Helfer

Aktivierung der Bevölkerung

Kinder sind begeistert

Ferlach

"Die Reinigungsaktion findet im ganzen Gemeindegebiet statt und vor allem betroffen sind die Waldwege und die Radwege, denn dort wird am meisten Müll abgeladen", sagt Bürgermeister Franz Felsberger. Auch zwei Volksschulen beteiligten sich und die Kinder nahmen sich begeistert der Reinigungsaktion an. Dieses Projekt wurde von der Feuerwehr organisiert und die Bürger von Ebenthal, die Jäger, viele Verreine und Gemeindemandadate nahmen teil. "Dieses Projekt ist sehr erfreudig, denn es machen so viele Menschen mit, und helfen die Gemeinde sauber zu halten", sagt Felsberger.Eine richtige Einteilung sei bei so einem großen Gebiet wichtig, denn so könne gesichert werden, dass alle Wege berücksichtigt werden. Eine Gruppe startete in Gurnitz und nahm sich des Radwegs bis nach Ebenthal an. Eine weitere Sammlergruppe ging von der Gemeindegrenze den Waldweg zurück zur Feuerwehr nach Ebenthal. Auch am Radsberg wurde fleißig Müll eingesammelt. Ziel dieser Aktion sei es Ebenthal von dem herumliegenden Abfall zu befreien und die Gemeinde sauber zu machen. "Wenn man die Bevölkerung aktiviert, können bei weiteren Aktionen wieder so viele Menschen mithelfen und das ist sehr erfreulich", sagt Felsberger. Die Helfer wurden mit Handschuhen, Müllsäcke und Greifzangen für die Müllaufsammlung ausgestattet.Auch viele Kinder sind von der Aktion begeistert und machen gerne mit. "Ich helfe wegen der Umwelt beim Müllaufsammeln mit, denn es ist mir wichtig, dass alles sauber ist", sagt die siebenjährige Nina Schneider aus Ebenthal. Nina sei sehr umweltbewusst und entsorge den Müll immer in der Mülltonne und mache andere Kinder auch darauf aufmerksam, den Müll richitg zu entsorgen. Maxi Miksche ist neun Jahre und auch aus Ebenthal. "Ich nehme an diesem Projekt teil, damit die Tiere durch den Müll nicht krank werden oder sterben", erklärt Maxi. Ihm liege auch die Umwelt am Herzen und ihm seien die Tiere sehr wichtig, er wolle nicht, dass diese im Müll leben müssen.Auch in Ferlach ist die Flurreinigungsaktion geplant. "Alle drei Volksschulen machen mit und die Kinder sammeln Müll im Gebiet der Stadtgemeinde Ferlach", informiert Melanie Fodermayer von der Gemeinde Ferlach. Insgesamt nehmen über 215 Kinder an der Aktion teil und anschließend gebe es für sie eine Jause.