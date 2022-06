Pünktlich zum Start in die Sommerferien launcht die Niederösterreich Werbung einen neuen Reiseführer der etwas „anderen“ Art.

Er zeigt eine fein kuratierte Auswahl an Ausflugszielen und Kulturschätzen aus neuen Blickwinkeln – ein Reiseführer, der Leserinnen und Leser auf jeder Seite überraschen wird! Er wurde heute im Rahmen eines Pressegesprächs erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Ebenso wurden dort die geplanten Maßnahmen zur Sommerkampagne 2022 präsentiert.

Jubiläumsjahr

Tourismuslandesrat Jochen Danninger betont: „Niederösterreich feiert heuer sein 100-jähriges Jubiläum. Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein Grund zum Feiern und auch eine große Chance für den Tourismus in unserem Bundesland. Denn im Jubiläumsjahr zeigen sich die Regionen von ihrer besten Seite. Wir haben daher einen Reiseführer mit 100 guten Gründen aufgelegt, um nach Niederösterreich zu kommen. Mit diesem neuen Reiseführer möchten wir unsere Gäste großartige Landeswinkel abseits der klassischen Hotspots schmackhaft machen, die sie vielleicht kennen, so aber noch nie gesehen haben.“

Werbepaket geschnürt

Der Tourismuslandesrat zeigt sich vor dem Beginn der Sommerferien überzeugt, dass die Tourismuswirtschaft gut auf die Saison vorbereitet ist: „Wir werden alles dafür tun, damit möglichst viele Gäste diesen Sommer bei uns in Niederösterreich verbringen. Die Niederösterreich Werbung hat dafür ein umfangreiches Werbepaket geschnürt. Und wir sehen auch, dass viele Menschen zurückhaltend bei Reisen in weitentfernte Länder aufgrund der Teuerung, der Turbulenzen auf den Flughäfen und auch der unsicheren geopolitischen Lage sind. Niederösterreich ist ein sicheres Reiseziel mit nach wie vor gutem Preis-Leistungsverhältnis. Deshalb mein Appell: Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub in Niederösterreich!“

Die Sujets der diesjährigen Sommerkampagne machen auf neue und bereits etablierte Produkte aus den Bereichen Kultur, Natur, Kulinarik, Wandern und Radfahren aufmerksam.

Das Festival-Land Niederösterreich

Kunst und Kultur an besonderen und „magischen“ Orten zu erleben, ist ein Markenzeichen Niederösterreichs. Die Fülle an Themen und Terminen wird künftig unter dem Namen „Festival-Land Niederösterreich“ gemeinsam und akkordiert beworben. Am kommenden Freitag, den 1. Juli startet beispielsweise die Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ mit kulturellem und kulinarischem Hochgenuss und edlen Weinen.

Bergerlebnis Niederösterreich

Die Erlebnisse in Niederösterreichs Bergen werden seit heuer nicht nur im Bergsommer, sondern das ganze Jahr über beworben. Eine neue Broschüre „Bergerlebnis Niederösterreich – zwischen Spannung und Entspannung“ – präsentiert die vielen Möglichkeiten für Urlaubs- und Ausflugsgäste in den Bergen des Mostviertels und der Wiener Alpen in Niederösterreich.

Kulinarische Reisen

Bis zum nächsten Sommer werden insgesamt vier neue kulinarische Reisen durch Niederösterreich entwickelt. Eine davon wird heuer bereits Mitte August online sein, eine weitere im Herbst.

Radfahren und Mountainbiken

Die zehn Top-Radrouten in Niederösterreich bieten mit einer vorbildlichen Beschilderung, vielen Wirtshäusern und Heurigen sowie Servicestationen entlang der Strecke ein ganz besonderes Radvergnügen. Mountainbikerinnen und Mountainbiker finden auf den abwechslungsreichen Strecken entlang der Donau, durch die Wälder, Weingärten oder auf sanften Hügeln und in den Bergen perfekte Bedingungen. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene sind in den Bike Parks und Trail Center gut aufgehoben.

Mehr Informationen und Angebote finden Interessierte unter:

www.niederoesterreich.at/sommer