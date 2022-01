Die Stunde der Wintervögel hat geschlagen: Die 13. Wintervogelzählung zeichnet bereits folgendes Bild ab: Die Kohlmeise ist Österreichs häufigster Wintervogel, gefolgt von Haussperling und Feldsperling.

BEZIRK/ÖSTERREICH. Temperatur und Schneelage während des Zählzeitraums sind wichtige Faktoren, die das Auftreten der heimischen Vögel im Siedlungsraum stark beeinflussen. Südlich der Alpen überwintern generell mehr Vögel. So ist heuer ein deutliches Nord-Süd-Gefälle zu beobachten: In der Steiermark sind es rund 37 Vögel pro Garten und in Kärnten rund 35. Das sind österreichweit die meisten Vögel pro Garten anzutreffen. Bei Schnee finden die Samenfresser in der freien Landschaft und in den Wäldern weniger Nahrung und fliegen zu den Futterstellen im Siedlungsraum.

Meisen sind oft Gast im Garten

Bei der „Stunde der Wintervögel 2022“ sind wieder mehr Meisen (Kohl-, Blau-, Tannen- und Haubenmeise) zu den heimischen Futterhäuschen geflogen als im Vorjahr. Bergfink und Gimpel waren bereits seit dem Herbst in Österreich gut vertreten und wurden auch während des Zählzeitraums häufiger beobachtet. Obwohl die Kohlmeise der häufigste Wintervogel Österreichs ist, ist ihr Winterbestand in den Siedlungen unter starken Schwankungen langfristig abnehmend. Ursachen für diese Schwankungen liegen in der Verfügbarkeit von natürlicher Nahrung und Zuzug aus dem Norden.

Der Grünfink ist selten wie nie in heimischen Gärten anzutreffen, die Parasitenerkrankung Trichomoniasis dürfte dafür verantwortlich sein.

Einsendesschluss ist der 17. Jänner

Auf Platz vier die Amsel. Diese ersten Trends mit Stand 10. Jänner 2022 basieren auf den Daten der bisher rund 16.500 Teilnehmer, die ihre Beobachtungen online an die Vogelschutzorganisation BirdLife meldeten.

Das Endergebnis derZählung erfolgt nach Auswertung aller Meldungen am 24. Jänner 2022 (Einsende- und Meldeschluss ist der 17. Jänner 2022). Der jeweils aktuelle Stand der gemeldeten Beobachtungen ist in Echtzeit nachzulesen unter: https://www.stunde-der-wintervoegel.at