Polizei bittet nach Einbruchsdiebstahl in Walchsee um Hinweise aus der Bevölkerung.

WALCHSEE (red). Derzeit noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 28. Mai in eine Firma in Walchsee ein. Sie verschafften sich Zugang zum Gebäude im Ortsteil Moosen, brachen einen Safe auf und stahlen einen bisher unbekannten Bargeldbetrag. Zum zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Niederndorf (Tel. 059133/7216) wird ersucht.

