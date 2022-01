Pandemie und Verordnungen prägten das ganze Jahr 2021, so auch das Sportgeschehen im Bezirk Kufstein.

BEZIRK. Geöffnet, geschlossen, mit Zuschauern, ohne Zuschauer, ja oder nein, man durfte oder durfte nicht. Der Sport-Jahresrückblick 2021 liest sich ähnlich wie jener vom Jahr 2020. Hier der Teil I des Sportjahres von Jänner bis Ende April (Teil 1/2021).

Jänner 2021

Der Bundesliga-Tischtennissport wird trotz oder gerade wegen Corona auch für die Bezirksvereine in Kirchbichl und Kufstein TV-tauglich (Live-Übertragungen).

Der TFV Hallencup 2021 wurde abgesagt.

Sportwahrzeichen für das Angerberger Sportzentrum beim Parkplatz am Fußballplatz.

WM-Limit für Wörgls "Eisschnelllauf-Duo" Anna Petutschnigg und Alexander Farthofer.

Sportverbände bemühen sich um einheitliche Veranstaltungsregelungen. Das gelingt nicht. Man unterscheidet weiterhin zwischen Leistungssportlern und Amateursportlern. Dabei wären Schulsport und Vereinstrainings wichtiger als Sportveranstaltungen.

Max Kuen gewinnt virtuelles Radrennen (Whole Lotta).

Februar 2021

Sportgespräch mit Daniel Zangerl – Öffnet bitte die Fitnessstudios!

Thema – Sportveranstaltungen fehlt die Planungssicherheit.

Liu Yuan (Kirchbichl) und Maria Paulina Vega (Kufstein) prägen das Bundesligaderby im Tischtennis mit jeweils zwei Siegen für ihre Vereine. Die SU Sparkasse Kufstein siegt am Ende mit 4:2 über den TTC Raiba Kirchbichl.

Vorausschauende Aussage von TFV-Präsident Josef Geisler: "Die Fußballmeisterschaft wird in diesem Jahr sicher gewertet. Für die Fitness der Spieler sind aber die Vereine zuständig und nicht der TFV."

Rodler-Lohn in Form von "WM-Medaillen".

Wave-Sportbecken wird nicht nur in Wörgl zum Sportthema. Die Wasserwelt, das Haus der Begegnung für alle Altersgruppen, für Gesundheit von Körper und Geist, für Sport, Spaß und Spiel erhält ein Ablaufdatum.

Fortbildungsmodule für Wörgler Boxtrainer durch Heinrich Steiner ((Individual-Athletik-Koordinationstrainer).

Lisa Hauser wird Biathlon-Weltmeisterin.

Kufsteins Tischtennis sichert sich "Meister-Play-off-Platz".

März 2021

Alina Bühl schafft mit ihrem Sportbeitrag beim ARD (Klein gegen Groß) den Eintrag in das Buch der Weltrekorde.

Laute und stille Sport-Proteste – Kinder brauchen Sport.

Die junge Kufsteiner Tischtennis-Herrenmannschaft wird Halbzeitmeister in der 2. Bundesliga.

Serie Gemeindesport – SV Breitenbach hat einen großen gesellschaftlichen Stellenwert im Ort.

Andreas Praschberger gewinnt Gold bei den österreichischen Meisterschaften im Bogenschieß-Sport.

Andreas Praschberger gewinnt Gold bei den österreichischen Meisterschaften im Bogenschieß-Sport.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Tabea Huys (15) rückt ins österreichische Sportblickfeld.

Zu wenig Beachtung wird Amateursport geschenkt. Die Sportbewegung, vor allem für Kinder, wird zum Gesundheitsthema in den Medien.

April 2021

Biathlontalent Matteo Anker vom LLC Walchsee geht wegen Schulwechsels nach Saalfelden.

Serie Gemeindesport – Der FC Wildschönau stellt sich neu auf und präsentiert einen neuen Obmann (Christoph Zellner), einen neuen Trainer (Paul Schneeberger), ein neues Vorstandsteam und den Slogan "Wie früher, aber anders".

Es gibt einen neuen Landesmeisterschafts-Modus im Herren-Mannschaftsspiel bei den Stocksportschützen.

Die Wörgler Wasserwelt ist vor der Abstimmung durch eine Volksbefragung immer wieder in den Schlagzeilen der Tiroler Medienlandschaft.



Spielplätze und Sportstätten gesperrt - Radsport boomt in allen Varianten.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Der Radsport boomt in Österreich. RC Wörgl-Obmann Günther Feuchtner tritt mit viel Optimismus für den Radsport ein.

Der Cordial Fußballcup 2021 muss abgesagt werden. Beim Tiroler Fußballverband glaubt man aber immer noch an eine fünfzigprozentige Meisterschaftsentscheidung.

Tirols Stocksport plant den Weg zurück zum Spiel und mit Livestream-Übertragungen.

Sport im Freien. Der Turnverein Niederndorf rockt die Tartan-Laufbahn.

Robert Petutschnigg, SC Lattella Wörgl-Präsident und Europacup-Speedskating-Verantwortlicher, im Sportgespräch: "Verein steht nicht still."

Die Freisinger Triathlon-Brüder erreichen das Europacup-Limit.

Bisher bestes ATP-Ranking für Kufsteins Tennisprofi Alexander Erler.