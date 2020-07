Fußball International in der Tiroler Festungsstadt Kufstein. Zu Gast, Olympique Marsaille aus Frankreich. Gegner, Regionalligaclub FC Pinzgau Saalfelden aus Salzburg. Spielort, Kufstein Arena Tirol.

Der Senegalese Pope Habib Gueye (22) erzielte nach 25 Spielminuten nach einem Eckball den ersten Treffer zur 1:0 Führung für den französischen Club.

Mit 5:1 siegte das Spitzenteam aus Frankreich - Marktwert 210 Millionen Euro - gegen eine gut eingestellte Regionalliga Mannschaft aus dem Pinzgau (Salzburg). Die Tiroler Festungsstadt präsentierte sich zu diesem Fußball Test mit Sonnenschein und mit einem Top-Stadionrasen. Die Franzosen sind derzeit in Grassau (Bayern) auf Trainingslager. In Tirol werden in den nächsten Wochen internationale Spitzenteams von Europas Top-Ligen erwartet. Der FC Pinzgau mit Trainer Christian Ziege steht in der Vorbereitung für die neue Regionalliga Spielsaison, die im letzten Spieljahr ja komplett annulliert wurde.

Olympique Marseille vs. FC Pinzgau Saalfelden - 5:1.

Im Bild: Niklas Mühlbacher (Pinzgau, blau) klärt vor Bouna Sarr (Marseille, weiß).

Arminia Bielefeld wieder in Scheffau

Der Aufsteiger Arminia Bielefeld (1. Deutsche Fußball Bundesliga) wird auch in diesem Jahr sein Trainingslager, wie schon im Sommer 2019, in Scheffau am Wilden Kaiser aufschlagen. Im Zillertal (Zell am Ziller) wird SV Werder Bremen erwartet und in der Gamsstadt Kitzbühel wird der VfB Stuttgart anreisen.