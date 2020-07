WÖRGL (sch). Saisonstart in der Fußball Regionaliga Tirol. In einem von den Wörgler Fans verloren geglaubten, aber von den Wörgler Akteuren nie aufgegebem Spiel, siegten die Hausherren zum Saisonauftakt über den SV Telfs mit 2:1 Toren. Zur Pause führten die Gäste aus dem Tiroler Oberland durch einen Treffer von Julius Perstaller nicht unverdient mit 0:1, und verabsäumten durch eine mangelnde Chancenverwertung die Möglichkeiten einer noch höheren Führung (Pfostenknaller von Tobias Kranebitter). Wörgl drehte das Spiel durch den Ausgleichstreffer von Salko Mujanovic (72.). Der Siegtreffer für Wörgl fiel aus einem Eigentor der Gäste im Anschluss eines Eckballes. Zuvor setzte Peter Kostenzer den Ball per Kopfball an die Querlatte. Telfs hatte in der Schlußphase sogar noch Möglichkeiten für den Ausgleichstreffer.

Ausführlicher Spielbericht mit Fotos vom Spiel, folgen am 1. August 2020.