Wolfgang Aumayer übernimmt als neuer Filialleiter des Autopark Wörgl die Geschicke von Klaus Kittinger.

WÖRGL (red). Seit dem 3. August ist Wolfgang Aumayer der neuer Filialleiter des zweitgrößten der insgesamt fünf Tiroler Autopark Standorte, nämlich jenem in Wörgl mit den drei Marken Ford, Suzuki und Volvo. Klaus Kittinger, der bis zu diesem Zeitpunkt sowohl die Geschicke des Wörgler Standortes leitete als auch jene in Kirchdorf mit Ford und KIA, will nun sein Herzblut voll und ganz für den Autopark in Kirchdorf einsetzen.

„Innerhalb der letzten zwei Jahre hatte Klaus Kittinger es geschafft, den Autopark in Wörgl in einen extrem erfolgreichen Betrieb zu verwandeln. Sich um zwei Filialen zeitgleich mit der selben Intensität zu kümmern, war jedoch sehr schwer. Umso mehr freut es mich, dass Klaus Kittinger nun all seine Expertise und bereits bewiesene fachliche Kompetenz dem Kirchdorfer Betrieb widmen wird. Und mit Wolfgang Aumayer haben wir einen ausgewiesenen Kenner der Branche in die Autoparkfamilie holen können, der die erfolgreiche Zeit in Wörgl nun mit voller Kraft weiter führen wird“, sagt Michael Mayr (Autopark Inhaber und Geschäftsführer).

Aktuelle Nachrichten aus dem Bezirk Kufstein finden Sie hier.