Schwoich feiert Eröffnung des neuen Fußball-Stadions

SCHWOICH. Das neue Kabinengebäude des FC RiederBau Schwoich ist fertig und hat seine ersten Bewährungsproben schon erlebt. Jetzt wird gemeinsam gefeiert: Die Bevölkerung ist am Sonntag, 7. Mai, zur Segnung des Bauwerkes und zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.



Das Programm des Eröffnungs-Wochenendes startet bereits am Samstag ab 13 Uhr mit Spielen der Nachwuchs-Mannschaften, nach der Damen-Partie gegen Rinn/Tulfes um 19 Uhr gibt´s einen musikalischen Ausklang.

Am Sonntag dann die große Eröffnung: Nach einem Empfang mit Musikkapelle und Schützenkompanie um 10.30 Uhr erfolgt um 11 Uhr die Segnung durch Pfarrer Dr. Rainer Hangler. Nach einem gemütlichen Frühschoppen steigt um 14 Uhr ein Benefiz-Fußballspiel des Teams „Bellnet“ mit prominenten Kickern wie Roli Kirchler, Stefan Marasek, Manni Pranger, Matthias Hattenberger, Andi Spielmann und Michael Streiter gegen eine bayerische Auswahl. Abschließender Höhepunkt ist schließlich um 16 Uhr das Meisterschaftsspiel des FC RiederBau Schwoich gegen Rinn/Tulfes.