16 Verletzte – 5 davon schwer – nach Kutschenunfall nahe dem Höfemuseum

21.09.2018, 20:42 Uhr

Eine französische Pensionistengruppe war auf zwei Kutschen an der Gemeindegrenze von Breitenbach und Kramsach, nahe dem Museum Tiroler Bauernhöfe, auf Ausflugsfahrt, als das Unglück geschah und eine der beiden Kutschen kippte. Beim Überschlag des Wagens wurden mehrere Personen unter Wasser gedrückt, eine davon unter Wasser eingeklemmt – sie musste von den alarmierten Rettern und Notärzten wiederbelebt werden und wurde anschließend in die Uni-Klinik nach Innsbruck geflogen. Auch vier weitere Fahrgäste wurden laut Angaben der Einsatzkräfte schwer verletzt, eine davon wurde ebenfalls nach Innsbruck geflogen. Die elf Leichtverletzten wurden in die Bezirkskrankenhäuser nach Kufstein und Schwaz gebracht, zehn Unverletzte von Kriseninterventionsteams betreut.

Im Einsatz stand, nachdem rasch nach der Erstmeldung Großalarm von der Leitstelle Tirol aus nach Kufstein und Schwaz ging, ein Großaufgebot an Einsatzkräften: Rotes Kreuz, Samariterbund Tirol und die Werksrettung der Fa. Sandoz waren mit insgesamt 17 Fahrzeugen angerückt, darunter sechs Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge. Zwei weitere Notärzte kamen mit den Notarzthubschraubern "Heli 3" und "Christophorus1" aus der Luft an die Seenplatte. Auch die Bergrettung Kramsach, die Wasserrettung Mittleres Unterinntal, Mitglieder der Feuerwehren von Kramsach und Brandenberg sowie vier Streifen der Polizei waren binnen weniger Minuten zur Stelle, um sich um die Verunfallten zu kümmern.