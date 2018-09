Europäische Mobilitätswoche: Vier Gemeinden im Bezirk Kufstein machen mit

16.09.2018, 15:00 Uhr

In Kirchbichl, Breitenbach am Inn, Alpbach und Kundl wird in der Europäischen Mobilitätswoche ein Zeichen für umweltfreundliche Mobilität gesetzt.

BEZIRK (red). Von 16. bis 22. September wird die Europäische Mobilitätswoche gefeiert. Über 100 Tiroler Gemeinden setzen gemeinsam mit Land Tirol und Klimabündnis Tirol ein Zeichen für umweltfreundliche Mobilität. In Kirchbichl, Breitenbach am Inn, Alpbach und Kundl stehen bunte Aktionen am Programm.Das größte Sorgenkind im Klimaschutz ist nach wie vor der Sektor Verkehr. Eine europaweite Kampagne will dem Problem entgegenwirken und Bewusstsein für umweltfreundliche Mobilität schaffen. 104 Tiroler Gemeinden beteiligen sich an der Europäischen Mobilitätswoche, die mit dem Autofreien Tag am 22. September endet. Das Klimabündnis Tirol koordiniert die Aktivitäten. Vielerorts sind bunte Aktionen geplant um Impulse für sanfte Mobilität zu setzen. Die ganze Woche solle ein Fest für das Klima werden, freut sich Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe. „Es geht darum, attraktive Alternativen zum Autofahren schmackhaft zu machen“, so die Klimabündnis-Obfrau. „Oft ist der Mix aus unterschiedlichen Verkehrsmitteln – zum Beispiel Rad und Zug – die bequemste und günstigste Art von A nach B zu kommen.“

Öffi-Ticketaktion: „I nimm eich mit“

Was ist los im Bezirk Kufstein?

Die Tiroler Verkehrsunternehmen haben anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche ein Schmankerl für Fahrgäste parat: Alle, die ein Jahres-Ticket besitzen, können bis zu vier Bekannte kostenlos in den Öffis mitnehmen. Die Ticketaktion von VVT, ÖBB, IVB und vielen regionalen Verkehrsunternehmen gilt am 22. und 23. September. Es gelten sowohl Tickets für Land, Region und Innsbruck, als auch Senioren- und Spezialtickets. Teil der Aktion sind alle Tiroler Öffis im Nahverkehr: VVT Regiobusse, Nahverkehrszüge und IVB-Linien in Innsbruck-Kernzone. „Mit dieser Aktion möchten wir zum Kennenlernen der vielen Vorteile der Öffis in Tirol anregen. Der VVT macht Jahres-Ticket-BesitzerInnen damit kostenlos zu GastgeberInnen für deren Familie und Freundeskreis, die sich so gemeinsam von den Vorzügen des öffentlichen Verkehrs im Land überzeugen können“, sagt VVT-Geschäftsführer Alexander Jug.Besonders bunt und vielfältig ist das Programm am 20. September am Bau- und Recyclingshof Kirchbichl: Die Malaktion „Blühende Straßen“ wird besonders kleine Gäste erfreuen. Für die ganze Familie gibt es einen Radwandertag und anschließend die Preisverleihung des Tiroler Fahrradwettbewerbs. Breitenbach am Inn hält am 21. September eine Danke-Aktion für jene bereit, die mit dem Rad in die Arbeit fahren. Unter dem Motto „E-Mobilität – Lärm war gestern“ können am 22. September E-Bikes und das „flo-Mobil“ getestet werden. Ein sogenanntes Sattelfest gibt es bereits am 15. September in Alpbach zu erleben – alles rund ums Rad, von der geführten Radtour bis zum Fahrradparcour. In Kundl findet am 22. September der Rote-Nasen-Lauf statt: Kinderschminken, Hover-Kart, E-Board, Carrera-Bahn, Live-Musik und die Preisverleihung des Tiroler Fahrradwettbewerbs stehen am Programm.Alle Infos zu den Aktionen im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche finden Sie hier: https://www.mobilitaetswoche.at/site/projekte