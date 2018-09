Motorradfahrerin stürzt beim Überholen in Thiersee

19.09.2018, 15:01 Uhr

Drei Motorradfahrer fuhren von Vorderthiersee kommend in Richtung Bayrischzell, wobei die 21-Jährige an zweiter Position fuhr. Nachdem diese in einer leichten Rechtskurve einen Überholvorgang startete, verlor sie aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Motorrad. Anschließend kollidierte sie mit der parallel zur Fahrbahn verlaufenden Steinmauer und kam dadurch zu Sturz. Der hinter ihr fahrende 19-jährige deutsche Motorradlenker, der ebenfalls einen Überholvorgang startete, versuchte noch auszuweichen was ihm jedoch nicht mehr gelang. Er überrollte das linke Bein der am Boden liegenden 21-Jährigen und kollidierte anschließend mit deren Motorrad. Bei diesem Unfall wurde die Motorradlenkerin unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.